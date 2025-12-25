電車に乗る機会も増える年末年始、気をつけたいのがマナーです。日本民営鉄道協会が発表した「迷惑行為ランキング」には、どんな項目が入ったのでしょうか。また10年で最多となるなど深刻なのが、駅員らへの暴力行為。きっかけには理不尽なものもあります。

■年末年始、JR各社の指定席予約は？

森圭介アナウンサー

「年末年始の鉄道の予約状況、そしてピークの日を見ていきます。JR各社の指定席の予約数は、12月15日時点で524万席となっていて、過去最多です。もしかしたら指定席を予約できる本数が増えたというのもあるかもしれません」

「金曜日の26日が仕事納めという方も多いかもしれません。27日から最大9連休ということです。下りのピークは27日、上りのピークが1月3日ということなので、9連休取れる方はもしかしたら目いっぱい休むという可能性はありますよね」

■街の人が感じている「迷惑行為」

森アナウンサー

「この年末年始、帰省・旅行・初詣などで鉄道の利用を予定している方もいると思うんですが、普段鉄道に乗る方からは、こんな悩みが聞かれました」

大学生（20代）

「声のボリュームが大きくしゃべってる人、ちょっと迷惑かなって。楽しそうだなって思うけど、マナーは守るべきかなと思います」

主婦（30代）

「優先席とかに座っている方で、前に妊婦さんいるのに寝ている方」

80代

「出入り口に大きな荷物を置いて黙って立ってる人。出入りするときに困るなと思いますね。人が通らないところに置くとか配慮をしてもらいたいです」

森アナウンサー

「皆さん、迷惑行為を感じていらっしゃるみたいでしたね」

忽滑谷こころアナウンサー

「いろんな人が利用する電車です。配慮しきれないところもあってしょうがないと思いますが、こういう声を聞くと自分は気をつけたいなとは思いますね」

■日本民営鉄道協会がランキングを発表

森アナウンサー

「日本民営鉄道協会が19日に発表したランキングがあります。『2025年度 駅と電車内の迷惑行為ランキング』で、インターネット上で5202人に意見を聞いたというものです（複数回答あり）」

「5位は、スマートフォンなどの使い方（21.6%）でした。駅のホームなどで歩きスマホをしている方もいるのかもしれません」

「4位は、扉付近での滞留（27.6％）。『降ります』と言っているのに扉の近くでずっと動かないというパターンがあります。大きな荷物を持っている方がいて、扉付近にいるとスムーズな乗り降りに支障を来し、電車の遅延にもつながってしまうということでしょうか」

「3位は、騒々しい会話（30.2%）。私も声が大きいので、電車の中では本当に声を小さく話そうと思うんですが、これを気にする方もいるということです」

「2位は、座席の座り方（31.9%）。中でも足を広げる、伸ばす、組むといった行いが迷惑だという意見が多くありました」

鈴江奈々アナウンサー

「それぞれの中で気づけないポイントもあるのかもしれないですけど、こういった一つ一つにみんなが気をつければ気持ちいい空間になりますもんね」

「1位は、周囲に配慮せずに咳やくしゃみをすること（34.7%）でした」

忽滑谷アナウンサー

「ご本人はよけているつもりなんですけど、その先に私がいて『あっ』となることが結構あります」

森アナウンサー

「感染症など健康面への不安を感じるということです。3割を超える方が不快感を感じているということで、コロナ後はより敏感になっているのかもしれません」

「昨年度に引き続いての1位でした。日本民営鉄道協会がこういうランキングを発表した目的は、迷惑行為の啓発だそうです。どんな行為が迷惑だと感じられているのかを知ることで、自分自身の乗車マナーを見つめ直すきっかけにしてほしいと担当者は話しています」

■駅員などへの暴力行為、きっかけは？

森アナウンサー

「忘年会シーズンでお酒を飲んで電車に乗る方が多いと、3位にあるように騒々しい会話には気をつけなくてはいけません。この忘年会シーズンの今、駅員の皆さんへの言動も注意が必要だということです」

「全国の大手民間鉄道16社で、駅員・乗務員などに対する暴力行為の件数を示したグラフがあります。今年は上半期だけで102件で、コロナ禍以降、利用者が増えるとともに暴力行為も増えてしまっています。上半期だけでも、過去10年で最多になってしまいました」

「調査によると、暴行した人物の57％がお酒を飲んでいました。暴力行為を受けたきっかけは、3位が『迷惑行為を注意して』（24％）、2位は『酩酊者に近づいて』（25％）、1位は『理由なく突然に』（29％）でした。防げないですよね」

「具体的には、30代の男性が午後11時頃に駅のホームをふらついていて、駅員の方が『どこまで行きますか？』と声をかけたところ、殴られてしまったというケースがあったそうです。あまりにも理不尽で、この男性はお酒を飲んでいたということです」

「どうしても『お酒のせいだ』と言う方がいるかもしれません。お酒のせいじゃないですからね。その暴力行為自体、絶対許されることではありませんので、気をつけていただきたいと思います」

■新幹線、荷物の大きさに制限

森アナウンサー

「ルールのこともご紹介します。（年末年始は）大きい荷物を持って移動される方も増えてくると思いますが、新幹線に乗る時には荷物にも大きさの制限があります」

「JR東海によると、荷物の三辺の合計が160cmを超えて250cm以内のものは、特大荷物に分類されます。これ以上の大きさのものは持ち込むことができません」

「特大荷物は、新幹線で車両の一番後ろにある、荷物を置けるスペース付きの乗車券を買う必要があるということです」

「今、新幹線が非常に混んできているのでこういうスペースはなかなか取りづらいかもしれません。予約せずに持ち込んだ場合は、手数料として1000円を払って車掌が指定する場所に収納する必要があります」

「特大荷物を持って移動するという方は、早めの予約をしなくてはいけません。これから遠出をするという方はぜひ、出発前に自分の荷物の大きさを測ってから新幹線に乗るようにしていただきたいと思います」

「もちろん普段もそうですが、年末年始は首都圏では特に鉄道を利用する機会が多いと思います。マナーとルールを守って気持ちよく、年末と年始を過ごしていただきたいと思います」

（12月24日『news every.』より）