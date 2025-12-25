アジア株 ほぼ休場、中国上海総合は小幅高
アジア株 ほぼ休場、中国上海総合は小幅高
東京時間11:00現在
香港ハンセン指数 休場
中国上海総合指数 3944.71（+3.76 +0.10%）
台湾加権指数 休場
韓国総合株価指数 休場
豪ＡＳＸ２００指数 休場
NZSX 休場
本日のアジア市場は日本、中国など一部を除いてほぼ休場
上海総合は昨日の買いが目立ったネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、衛星通信の中国東方紅衛星（チャイナスペースサット）が続伸。電子部品の広東生益科技が弱い、銀行株もやや売られており、四大銀行の中国工商銀行、中国銀行などがやや軟調。
東京時間11:00現在
香港ハンセン指数 休場
中国上海総合指数 3944.71（+3.76 +0.10%）
台湾加権指数 休場
韓国総合株価指数 休場
豪ＡＳＸ２００指数 休場
NZSX 休場
本日のアジア市場は日本、中国など一部を除いてほぼ休場
上海総合は昨日の買いが目立ったネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、衛星通信の中国東方紅衛星（チャイナスペースサット）が続伸。電子部品の広東生益科技が弱い、銀行株もやや売られており、四大銀行の中国工商銀行、中国銀行などがやや軟調。