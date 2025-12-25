“100均ダイソー”が「2025年フォロワーが選んだ買って良かったもの」5選を紹介 掃除から収納まで多彩なラインナップ
100円商品を中心に取り扱うダイソーの公式インスタグラム（＠daiso_official） が23日、「フォロワーさんが選んだ2025年買って良かったもの」を紹介し、掃除や収納に使える商品を披露している。
【動画】“100均ダイソー”が発表した「2025年フォロワーが選んだ買って良かったもの」5選
投稿では「フォロワーさんが選んだ買って良かったもの」と、アンケート結果を紹介し、2025年の人気商品を5つ公開している。
1つ目は「諦めていた汚れが落ちる！」という多目的クレンザー。2つ目は、コンパクトサイズのワイヤレスイヤホン。3つ目は、自由自在に張替えができるという吸着マット。
4つ目は、壁に付けられるボックス型のケース。5つ目は、キーホルダーのチェーンが外れないように保護できるプロテクションチューブと、掃除から収納、趣味などに活用できそうな商品がラインナップしていた。
