12月22日（月）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）でMCのDAIGOが明かした、DAIGO家の“クリスマスのごちそう”に注目が集まった。

©ABCテレビ

この日は、「手羽中のムニエル プロヴァンス風」を辻調理師専門学校の紫藤慧先生が紹介。トマトの赤にパセリの緑と華やかなカラーが映える、クリスマスの食卓にピッタリのチキン料理だ。

©ABCテレビ

クリスマスのごちそうといえば“チキン”。欧米ではターキー（七面鳥）が定番だが、紫藤先生によれば、日本では手に入りにくいので「代わりにチキンを食べるようになった」といわれているらしい。

豪快にかぶりつきたい骨付きチキンや、丸ごとこんがり焼いたローストチキンなど、ごちそう感のある鶏料理にもいろいろあるが、DAIGO家のクリスマスディナーには何が出てくるのか？紫藤先生も気になるようで、「今年はチキン、食べますか？」「準備はされてますか？」と質問を投げかけた。

©ABCテレビ

すると、なぜか口ごもり、「あんまり直接的だとアレだから略すと…」と何やら考えるように目を泳がせるDAIGO。おなじみの“DAI語”が飛び出す気配を察して身構える先生に対し、「“KFC”ですね」と言い放った。

©ABCテレビ

続けて、「いい時間はね、すぐ予約できなくなっちゃうから」とも。クリスマスに食べたくなるあの有名店のフライドチキンの予約を、すでに済ませたことを報告するDAIGOに、視聴者からは「DAI語が来ると思って構えてたらそのまんまやないかwww」「DAI語でもなんでもない(笑)」からツッコミが飛んでいた。

（※レシピ）

手羽中のムニエル プロヴァンス風

＜材料（2人分）＞

手羽中（半分に切ったもの） 16本

レモン 1個

にんにく（みじん切り） 小さじ1/2

トマトソース 50g

パセリ（みじん切り） 大さじ1

バター 30g

サラダ油 大さじ5

小麦粉 適量

塩 適量

こしょう 適量

＜作り方＞

（1）レモンは1/2個をくし形に切り、残りは果汁を絞る。

（2）手羽中に塩、こしょうをし、小麦粉をまぶす。

（3）フライパンにサラダ油を熱し、（2）の全面を焼き、取り出して油をきっておく。

（4）（3）のフライパンにバターを中火で熱し、泡立ってきたら（3）を戻し入れ、バターを吸わせるように炒める。

（5）（4）ににんにくのみじん切りを入れて中火で炒め、パセリのみじん切り、トマトソース、（1）のレモン汁を加えて混ぜる。

（6）器に盛り、くし形のレモンを添える。

なお、「手羽中のムニエル プロヴァンス風」の調理の様子は、12月22日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。