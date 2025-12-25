離婚したというのに、いつまでもしつこく連絡をしてくる人もいるようです……。今回は、元夫の連絡を無視し続ける女性のエピソードをご紹介します。

俺のことが心配じゃないのか！

「離婚後、元夫からやたらと連絡が来るようになりました。『何してる？』『今日は〇〇食べたよ』とか、付き合い始めのカップルみたいな内容のメッセージを送ってくるのが本当に気持ち悪くて。私たち、あんなにお互いを罵り合って別れたのに……。

ずっと返信せずにいたら、ある日、元夫から『ヤバい！ 地震！』とメッセージが。地震速報をチラっと見たけど、元夫が住んでいる地域は震度1。逆によく気づいたな……と思ってスルーしました。

そしたら、元夫が怒って電話してきて。『何で返信しないんだ！』『俺のことが心配じゃないのか！』と言ってきたから、『はい。心配じゃありません』『別れた他人を心配するほど、私は暇じゃないんです』と言って切りました。

心配するような存在だったら離婚なんてしていません。子どもの面会のことがあるからブロックはできないけど……しょうもない連絡が来たら、今後も無視するつもりです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 離婚して急に寂しくなったのでしょうか……。だからといって、用もないのに連絡してこられたら迷惑ですよね……。離婚したらもう他人なのだと、ちゃんと自覚していただきたいです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。