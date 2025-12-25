「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午前１１時現在で、武蔵精密工業<7220.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



同社はホンダ<7267.T>を主要取引先とする自動車部品メーカーだが、成長領域としてＡＩデーターセンター向けに拡大が期待されている蓄電装置のハイブリッド・スーパー・キャパシターの生産動向に投資家の関心が向かっている。武蔵精密株は１２月１０日の戻り高値３２８０円形成後は調整色を強め、直近では国内証券が目標株価を小幅に引き下げる動きも重荷となった。日足のボリンジャーバンドではマイナス２シグマを下抜けた後、右肩下がりのマイナス１シグマに沿ったバンドウォークの様相となっている。反騰機運が乏しいなか、軟調地合いの継続を警戒する投資家の存在が売り予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS