◎２５日前場の主要ヘッドライン
・小野測器は一時７％超高、約１２億円の大型案件を受注
・キオクシアが続騰、米マイクロン上場来高値更新でメモリー市況高恩恵期待の資金流入
・ケミプロが急動意で大勢２段上げ様相、ペロブスカイト太陽電池関連として注目度高まる
・ファンディノが急反発、「第２種金融商品取引業」及び「投資運用業」登録準備を強化
・邦チタは連日の大幅高、スポンジチタンの市況回復先取りで投資資金が動き出す
・フジＨＤが急反発、旧村上ファンド系通知のＴＯＢ価格を意識
・ＵＮＥＸＴは高い、ＪＯＹＳＯＵＮＤのエクシングを買収
・ＧＥＮＤＡが上値指向鮮明、英ゼナーアセットマネジメントが５％超の大株主浮上
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
