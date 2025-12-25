・小野測器は一時７％超高、約１２億円の大型案件を受注

・キオクシアが続騰、米マイクロン上場来高値更新でメモリー市況高恩恵期待の資金流入

・ケミプロが急動意で大勢２段上げ様相、ペロブスカイト太陽電池関連として注目度高まる

・ファンディノが急反発、「第２種金融商品取引業」及び「投資運用業」登録準備を強化

・邦チタは連日の大幅高、スポンジチタンの市況回復先取りで投資資金が動き出す

・フジＨＤが急反発、旧村上ファンド系通知のＴＯＢ価格を意識

・ＵＮＥＸＴは高い、ＪＯＹＳＯＵＮＤのエクシングを買収

・ＧＥＮＤＡが上値指向鮮明、英ゼナーアセットマネジメントが５％超の大株主浮上



