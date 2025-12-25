＜動意株・２５日＞（前引け）＝ケミプロ化成、小野測器、ＧＥＮＤＡ ＜動意株・２５日＞（前引け）＝ケミプロ化成、小野測器、ＧＥＮＤＡ

ケミプロ化成<4960.T>＝大勢２段上げ様相。前週末１９日の大幅高で号砲を鳴らし、その後は目先筋の利食いをこなしていたが、目先売り物が切れ大勢２段上げの様相に。紫外線吸収剤のトップメーカーだが、有機ＥＬ材料などの電子材料も手掛ける。技術開発力に定評があり、ペロブスカイト太陽電池材料の開発推進を標榜している点はポイント。同電池は高市早苗首相が次世代再生エネルギーとして重要視していることもあり、同社株は国策テーマの流れにも乗りやすい。株価は低位でテクニカル的にも上空にある日足一目均衡表の雲は薄く、ここをブレークすれば本格的な上昇トレンド転換を示唆する。



小野測器<6858.T>＝急動意。一気に年初来高値を更新した。この日午前１０時ごろ、計測技術を基盤とした特注システムの開発・製造に関する大型案件を受注したと発表した。取引相手は国内大手メーカーで、受注金額は１２億４０００万円。売り上げ計上時期は２６年１２月期。この受注を織り込んだ上で、来年１月下旬の通期決算発表時に２６年１２月期の業績予想を公表する予定という。これを好感した買いが入っている。



ＧＥＮＤＡ<9166.T>＝上値指向強める。前週１６日に大陰線を引き年初来安値を更新したが、その後は押し目買いにバランスを立て直す動きをみせ、目先は上向きを維持している２５日移動平均線との下方カイ離を解消する展開に。英ロンドンを本拠とする投資運用会社で長期運用を主眼に置くゼナーアセットマネジメントが２４日付で提出した大量保有報告書によると、ゼナーによるＧＥＮＤＡ保有株式比率が５．６２％と新たに５％を超過したことが判明した。保有目的は、投資一任契約にかかわる顧客資産の運用を主とするが、状況に応じて運営及び資本の効率化に向けた動きを含みとし、経営陣との意見交換や重要提案行為などを行う場合があることに言及している。これを受け、ＧＥＮＤＡの将来的な株式価値向上に向けた思惑が株価を刺激する形となっている。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS