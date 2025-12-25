ヤクルト前監督の高津臣吾氏（57）は12月22日、Instagramを更新し、MLBシカゴ・ホワイトソックス入りが決まった村上宗隆（25）へ祝福のメッセージを投稿した。

【関連】村上宗隆「第2の筒香予感も…」逆風のWソックスでメジャーデビューへ！ MLB公式SNSに応援続々「頑張れ日本の4番」

「嬉しいなぁ…応援行かなきゃなぁ…」とのコメントとともに公開されたのは、ホワイトソックスのロゴマークが描かれた黒いキャップと、本拠地であるレート・フィールドの写真。高津氏自身も2004年にヤクルトからホワイトソックスへ加入し、プレーした経験を持つ。



高津氏は今季限りでヤクルトの監督を退任。愛弟子でもある村上は、期せずして高津氏と同じ道を歩むこととなった。最後は「どデカいのかましたれ！」とコメントし、今後の活躍に期待を込めた。



【画像】高津臣吾氏が公開したホワイトソックスの帽子の写真（画像は高津臣吾氏Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「スゴイ縁ですね」「村上選手の活躍が楽しみ」「運命ですね！」「高津監督とやはり縁がありますね」「愛される選手になると思います！」「ホームラン打ったら胸熱ですね」「エモすぎる！！」「継承ですね」「なんだか涙出ました」「愛が、詰まってますね」「同じチームに入団するなんて」「愛ですね」などコメントが寄せられた。