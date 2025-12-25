八木勇征（FANTASTICS）が、自身のInstagramでおでこを見せたプライベートショットを公開した。

【写真】八木勇征のクリスマスイブ投稿に「顔が良過ぎる」の声【動画】FANTASTICSの『ズートピア』チャレンジ / 『推しが上司になりまして』ビハインドが公開

■八木勇征がメガネ姿で「メリークリスマス」

八木は前髪をすべて上げておでこを全開にし、ゴールドフレームの丸メガネを掛けたドアップの写真を3枚投稿。グレーと白の縞模様のもこもこウェアを着用しており、その襟元をつまんで口元を隠してポーズを取っている。寒い場所にいるのか、少し耳や鼻が赤らんでいるようにも見える。

3枚目はフードを被った正面アングルのショット。いずれもきめ細やかな肌と、端正な顔立ちを堪能できる。クリスマスイブにこの投稿をファンへ贈った八木は、キャプションで「メリークリスマス 幸せなクリスマスを過ごしてください」と、温かいメッセージを綴っている。

SNSでは「赤鼻のトナカイだ」「メガネ姿可愛い！」「もこもこ＆メガネにドキドキ」「おでこ見えてるビジュ好き」「萌え袖はずるい」「顔が良過ぎる」「誰よりもイケメン」などの反響が寄せられた。

■FANTASTICSが可愛く『ズートピア』チャレンジ

なおFANTASTICSのInstagramでは、八木が佐藤大樹、木村慧人と一緒に映画『ズートピア』のキャラクターの真似をするチャレンジ動画を公開。リムレスメガネを掛けた八木が、メンバーとわちゃわちゃしたムードで次々にポーズを取っている。

■八木勇征が水をかけられる！『推しが上司になりまして』ビハインドが公開

また八木が出演していたドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』が12月24日に最終回を迎えた。番組のSNSでは、八木が水をかけられるシーンも盛り込まれた、第11話の撮影のビハインドが公開されている。