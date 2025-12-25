25日前引けの日経平均株価は反発。前日比5.54円（0.01％）高の5万349.64円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1110、値下がりは433、変わらずは56と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を26.07円押し上げ。次いでファナック <6954>が10.86円、コナミＧ <9766>が7.52円、第一三共 <4568>が6.62円、ソニーＧ <6758>が6.52円と続いた。



マイナス寄与度は88.24円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が15.04円、フジクラ <5803>が14.71円、ファストリ <9983>が11.23円、イビデン <4062>が9.02円と並んだ。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位はパルプ・紙で、以下、金属製品、陸運、その他製品が続いた。値下がり上位には非鉄金属、繊維、鉱業が並んだ。



株探ニュース

