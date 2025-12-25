ETF売買動向＝25日前引け、ＧＸ純金、ＭＸダウへ有が新高値 ETF売買動向＝25日前引け、ＧＸ純金、ＭＸダウへ有が新高値

25日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比42.8％減の845億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同43.1％減の546億円だった。



個別ではグローバルＸ ゴールド ＥＴＦ <425A> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ キャッシュフロー <356A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 英国ＦＴＳＥ１００ <363A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本成長株アクティブ <2083> 、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ 日本高配 <2011> など35銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ｉＦｒｅｅ 米債 ３－５年（為替ヘッジあり） <382A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は7.80％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は6.53％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は4.27％安と大幅に下落。



日経平均株価が5円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金309億6100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均657億円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が68億9400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が41億3800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が35億5500万円、上場インデックスファンド２２５ <1330> が23億1300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が19億9800万円の売買代金となった。



株探ニュース

