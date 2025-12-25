東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、免疫生物研が一時S高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、免疫生物研が一時S高

25日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数379、値下がり銘柄数199と、値上がりが優勢だった。



個別では免疫生物研究所<4570>が一時ストップ高と値を飛ばした。ミーク<332A>、ＴＨＥＣＯＯ<4255>、Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ<4379>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、パワーエックス<485A>など9銘柄は年初来高値を更新。ＧＥＮＤＡ<9166>、リンカーズ<5131>、ソフトフロントホールディングス<2321>、ゼネラル・オイスター<3224>、ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246>は値上がり率上位に買われた。



一方、フラー<387A>、フツパー<478A>、ヌーラボ<5033>、Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572>、Ｇｌｏｂｅｅ<5575>など8銘柄が年初来安値を更新。Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、ラキール<4074>、売れるネット広告社グループ<9235>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＱＰＳホールディングス<464A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

