　25日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 30961　　 -42.6　　　 43080
２. <1357> 日経Ｄインバ　　　6894　　 -49.0　　　　5850
３. <1540> 純金信託　　　　　4664　　 -46.0　　　 21485
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　4138　　 -29.7　　　 51120
５. <1579> 日経ブル２　　　　3555　　 -47.7　　　 463.5
６. <1308> 上場東証指数　　　2658　　 839.2　　　　3537
７. <1542> 純銀信託　　　　　2495　　 -60.0　　　 34000
８. <1330> 上場日経平均　　　2313　　 296.7　　　 52300
９. <1541> 純プラ信託　　　　2182　　 -45.1　　　 10645
10. <1360> 日経ベア２　　　　1998　　 -53.3　　　 143.7
11. <1321> 野村日経平均　　　1778　　 -77.2　　　 52230
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　1544　　 -39.1　　　192000
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　1421　　　94.1　　　　5235
14. <1398> ＳＭＤリート　　　 948　　　 4.2　　　2077.0
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　 901　　 -51.2　　　 715.3
16. <1306> 野村東証指数　　　 807　　 -83.3　　　3580.0
17. <2644> ＧＸ半導日株　　　 620　　 -51.4　　　　2559
18. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 566　　 -21.1　　　　1093
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 552　　 -33.5　　　2188.0
20. <314A> ｉＳゴールド　　　 537　　 -71.8　　　 331.9
21. <1615> 野村東証銀行　　　 531　　　-2.6　　　 527.7
22. <1655> ｉＳ米国株　　　　 515　　 -38.4　　　 778.9
23. <1489> 日経高配５０　　　 491　　 -62.5　　　　2850
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 441　　 -13.5　　　 66050
25. <200A> 野村日半導　　　　 438　　 234.4　　　　2366
26. <1328> 野村金連動　　　　 399　　 -67.0　　　 16680
27. <2559> ＭＸ全世界株　　　 385　　　 7.5　　　 26180
28. <2244> ＧＸＵテック　　　 381　　 -32.3　　　　3175
29. <1545> 野村ナスＨ無　　　 372　　　-4.4　　　 40310
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 359　　　-5.8　　　 30950
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 353　　 -13.1　　　　2313
32. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 340　　 -68.2　　　 64800
33. <1674> ＷＴプラチナ　　　 322　　 -35.1　　　 32050
34. <1543> 純パラ信託　　　　 317　　 -13.9　　　 79730
35. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 312　　 -29.6　　　 11090
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 254　　　 8.5　　　 539.5
37. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 252　　 -28.8　　　　 236
38. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 241　　 -36.9　　　 352.8
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 238　　　-2.9　　　 60470
40. <1346> ＭＸ２２５　　　　 226　　 -41.8　　　 52270
41. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 224　　　38.3　　　107450
42. <1320> ｉＦ日経年１　　　 223　　 -63.7　　　 52040
43. <2516> 東証グロース　　　 219　　 -21.5　　　 529.8
44. <1356> ＴＰＸベア２　　　 171　　　36.8　　　 170.7
45. <1358> 上場日経２倍　　　 158　　 -33.1　　　 81610
46. <1678> 野村インド株　　　 139　　 -19.7　　　 357.5
47. <1595> 農中Ｊリート　　　 136　　 518.2　　　2076.0
48. <425A> ＧＸ純金　　　　　 131　　 -35.5　　　 381.3
49. <435A> ｉＦ日本配当　　　 125　　 -43.9　　　　2205
50. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 121　　 -14.8　　　　2092
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース