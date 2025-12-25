ETF売買代金ランキング＝25日前引け
25日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 30961 -42.6 43080
２. <1357> 日経Ｄインバ 6894 -49.0 5850
３. <1540> 純金信託 4664 -46.0 21485
４. <1458> 楽天Ｗブル 4138 -29.7 51120
５. <1579> 日経ブル２ 3555 -47.7 463.5
６. <1308> 上場東証指数 2658 839.2 3537
７. <1542> 純銀信託 2495 -60.0 34000
８. <1330> 上場日経平均 2313 296.7 52300
９. <1541> 純プラ信託 2182 -45.1 10645
10. <1360> 日経ベア２ 1998 -53.3 143.7
11. <1321> 野村日経平均 1778 -77.2 52230
12. <2036> 金先物Ｗブル 1544 -39.1 192000
13. <1329> ｉＳ日経 1421 94.1 5235
14. <1398> ＳＭＤリート 948 4.2 2077.0
15. <1568> ＴＰＸブル 901 -51.2 715.3
16. <1306> 野村東証指数 807 -83.3 3580.0
17. <2644> ＧＸ半導日株 620 -51.4 2559
18. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 566 -21.1 1093
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 552 -33.5 2188.0
20. <314A> ｉＳゴールド 537 -71.8 331.9
21. <1615> 野村東証銀行 531 -2.6 527.7
22. <1655> ｉＳ米国株 515 -38.4 778.9
23. <1489> 日経高配５０ 491 -62.5 2850
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 441 -13.5 66050
25. <200A> 野村日半導 438 234.4 2366
26. <1328> 野村金連動 399 -67.0 16680
27. <2559> ＭＸ全世界株 385 7.5 26180
28. <2244> ＧＸＵテック 381 -32.3 3175
29. <1545> 野村ナスＨ無 372 -4.4 40310
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 359 -5.8 30950
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 353 -13.1 2313
32. <1326> ＳＰＤＲ 340 -68.2 64800
33. <1674> ＷＴプラチナ 322 -35.1 32050
34. <1543> 純パラ信託 317 -13.9 79730
35. <1673> ＷＴ銀 312 -29.6 11090
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 254 8.5 539.5
37. <1459> 楽天Ｗベア 252 -28.8 236
38. <1475> ｉＳＴＰＸ 241 -36.9 352.8
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 238 -2.9 60470
40. <1346> ＭＸ２２５ 226 -41.8 52270
41. <1557> ＳＰＤＲ５百 224 38.3 107450
42. <1320> ｉＦ日経年１ 223 -63.7 52040
43. <2516> 東証グロース 219 -21.5 529.8
44. <1356> ＴＰＸベア２ 171 36.8 170.7
45. <1358> 上場日経２倍 158 -33.1 81610
46. <1678> 野村インド株 139 -19.7 357.5
47. <1595> 農中Ｊリート 136 518.2 2076.0
48. <425A> ＧＸ純金 131 -35.5 381.3
49. <435A> ｉＦ日本配当 125 -43.9 2205
50. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 121 -14.8 2092
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
