丸亀製麺の“年明けうどん”は『大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん』 ぜいたく食材が打ち立てうどんに絡む
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、来年1月3日から13日までの期間限定、数量限定で、『大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん』（並：税込990円／大：税込1170円）を販売する。
【写真】サックサクの「大海老天」
うどんは、太くて長いことから、古来より長寿を祈る縁起物として食べられてきた。「年明けうどん」とは、純白のうどんに紅の食材を添え、年の初めに食べることで、その年の人々の幸せや長寿を願うもの。同店では、「香川県 本場さぬきうどん協同組合年明けうどん普及委員会」の活動に賛同し、2013年より「年明けうどん」を販売している。
新春にふさわしく、食べ応えのある大きさの「大海老天」と濃厚な旨みを楽しめる「本ずわい蟹」が同時に楽しめるぜいたくな仕立ての1杯を用意。麺職人が粉からつくる打ち立てうどんを、店内で手づくりする熱々の玉子あんかけ、そしてぜいたくな旨みたっぷりの食材とともに楽しめる。
同商品の紅白の“紅”を彩るのは食べ応え抜群の「大海老天」と「本ずわい蟹」のほぐし身。海老は古くから新年に縁起を担ぐ食材といわれている。「大海老天」は、サクッとした食感を出すために揚げる際の衣のつけ方にも工夫をほどこしている。また「本ずわい蟹」は軽く火を入れ水分を飛ばすことで、本ずわい蟹の旨みを濃厚に感じられるように仕立てた。
紅白の“白”には、国産100%小麦、塩、水のみで打つうどん。釜から直接丼に盛り付ける、熱々の「釜抜き麺」で提供。全体をまとめるのは、店舗で丁寧に仕込む、熱々の玉子あんかけ。玉子あんかけは店舗で数時間おきにひく白だしをベースとして使用しており、溶き卵を数回に分けて入れることで、ふんわりとした口当たりに仕上げている。
