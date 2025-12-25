法人税と消費税計約１億５７００万円を脱税したなどとして、東京国税局が広告代理業「Ｓｏｌａｒｉｅ」（東京都渋谷区）と、同社の代表取締役でインフルエンサーとしても知られる黒木麗香氏（３７）ら３人を法人税法違反と消費税法違反の容疑で東京地検に告発したことがわかった。

２４日付。

黒木氏のほかに告発されたのは、それぞれ別の会社役員の男性２人（５２歳、４４歳）。

関係者によると、Ｓｏｌａｒｉｅは、美容関連会社などから依頼された商品を黒木氏がインスタグラムで発信することにより広告料収入を得ていたが、架空の業務委託費を計上する手口で、２０２１年１月期と２３〜２４年１月期に計約４億９６００万円の所得を隠し、法人税約１億２６００万円を脱税した疑い。役員の２人は虚偽の領収書を用意するなどして、黒木氏の脱税をほう助した疑い。

架空の業務委託費の計上に伴い、消費税約３１００万円を脱税したほか、消費税約１４００万円の還付を不正に受けようとした疑いもある。

隠した所得はＳｏｌａｒｉｅの事業資金に充てたとみられる。同社はホームページ上で「過去の税務申告について、関係当局より指摘を受けている。過少申告の指摘を重く受け止め、深く反省している。必要な修正申告および納税に速やかに対応する」とのコメントを出した。