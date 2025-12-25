「自分フィギュア」で大切な思い出を記録…4800円で“ミニチュア世界の住人”になれるサービスも話題

今、結婚記念や子供の成長記録といった“人生の思い出”をカタチに残す「自分フィギュア」が人気を集めている。そこには、写真では残せない3Dならではの魅力があるようだ。

360度撮影で「自分フィギュア」を精巧に作成

「自分フィギュア」はどのようにして作成されるのか。取材班は、さいたま市大宮区にあるスタジオ「FIGURE RIZE」に向かった。

フィギュアを作成にきた母親：

組手立ちして見て。そうそう、それがかっこいい。

特殊なカメラに囲まれ、空手着姿で勇ましいポーズをとる男の子。ここで作成されているのが、自分だけのオリジナル3Dフィギュアだ。

自分フィギュアを作るには、100台近いカメラで360度撮影する。

ポーズを決め、わずか1秒で撮影終了。フィギュアができるのは約2カ月後で、子どもの成長記録やカップルの記念日など人生の大切なシーンを立体的に再現できる。

フィギュアを作成にきた母親：

おばあちゃんにあげられたらいいですね。

子ども：

楽しみ。

金額はサイズなどにもよるが、1体2万円からだという。

FIGURE RIZE取締役 太田晃洋さん：

当初は（申し込みが）月に15組だったが、今は40〜50組くらいに増えている。当時、息子はこうだったよねという気持ちに、いつでもタイムスリップできるところが魅力。

写真では残らない“意外な思い出”も記録

12月に結婚式を挙げたばかりの鈴木さん夫婦は、披露宴用にオリジナルフィギュアを作った。

テレビの横の一番目立つ場所に飾られていたのは、やさしくほほ笑む夫婦のフィギュアだ。夫の左手には、実家でペットとして飼っているタカのセナが乗っていた。セナは夫婦の共通の趣味であるキャンプに連れて行くほど、2人にとっては大切な存在だ。

フィギュアを作成した鈴木さん夫婦：

（セナは）家族の一員として我々の（日常の）中に溶け込んでいる存在なので、そこもしっかり表現していただいた。（フィギュアを）見るたびに結婚式を思い出して、すごく楽しかった思い出がよみがえる。

ふたりのフィギュアには、写真では残らない意外な思い出もあった。

夫：

僕は背中を持っているが、妻は触ってくれていない。これは（作った）後で分かったんですけど。

妻：

こういうのも残せるのがよかったよね。

夫：

これもひとつの笑いに。見るたびに笑えるなぁと。

4800円で“ミニチュア世界の住人”に

続いて取材班は東京・江東区にあるアジア最大級のミニチュアミュージアム「スモールワールズ」に向かった。

広がっていたのは、80分の1サイズで作られた幻想的な世界。そこには、なにやら個性的なポーズを取る多くのフィギュアがあった。

スモールワールズ 松本芹花さん：

こちらに置いてあるのが、実際に来場されたお客様のフィギュアになっております。

このミニチュアミュージアムでは、自分そっくりのフィギュアを作ってミニチュアの世界に住むことができる。

ミニチュア世界の住民権の金額は、住むフィギュアとお持ち帰り用付きのフィギュア2体で4800円から。

フィギュアを制作したカップル男性：

自分たちがあんなに小さく表現してもらうのが新鮮で楽しみ。

フィギュアを制作したカップル女性：

（ミニチュアの世界に）ぜひ置きたい。

自分フィギュアを作る人は、1日約50人に及ぶという。

スモールワールズ 松本芹花さん：

自分のフィギュアが置かれているかなと、再来場される方もいらっしゃる。お子様連れの家族や、最近は海外の方も多くフィギュアを作られています。

（「イット！」12月24日放送より）