¡Öº£Ç¯¤Î£Ø¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¥À¥Ö¥ëÁª½Ð¡ªà£´£¶£°Ëü²ó¸ÀµÚáà£¸£°£°Ëü·ïÅê¹Æá¤Î£²»î¹ç
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¸ø¼°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷£ó£ð£ï£ò£ô£ó¡Ë¤Ï£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¤«¤é¡Öº£Ç¯¤Î£Ø¤Ç¤Ï¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Ë£Ø¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î¡ÖÌîµå»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë£±£°·î£±£·Æü¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Î£Ì£Ã£Ó¡ËÂè£´Àï¤À¡£¡Ö¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Ïº£µ¨¤Î£Í£Ì£Â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡££Î£Ì£Ã£ÓÂè£´Àï¤Ç£±£°Ã¥»°¿¶¤È£³ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢¤µ¤é¤Ë£Ø¾å¤Ç¤Ï£´£¶£°Ëü²ó¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ëÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¡££Í£Ì£Â¸ø¼°£Ø¤Î»î¹ç¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£Îò»ËÅª°Î¶È¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öº£µ¨¤Î£Í£Ì£Â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡ËÂè£·Àï¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¡£¡ÖÅÁÀâÅª¤ÊÏ¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¡¢ÅÁÀâÅª¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£·Àï¤Ï¡¢£Ø¾å¤Ç£¸£°£°Ëü·ï¤ÎÅê¹Æ¤òÀ¸¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬Åê¤¸¤¿ºÇ¸å¤Î£±µå¤«¤éÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ÇÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Êá¼ê¥¹¥ß¥¹¤ËÊú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ´¿´î¡£¤µ¤é¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤é¤Î½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¡¢£Í£Ö£Ð¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î±ÇÁü¤òÅê¹Æ¡£Îò»ËÅª¤Ê£×£Ó¤ÏÄ¹¤é¤¯¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥Ë¥¹³¦¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¼ã¤¥¹¥¿¡¼¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥«¥é¥¹¤¬Á´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¤ÈÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤òÀ©¤·¤¿ºÝ¤Ë£´£·£°Ëü²ó¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Æ£Ì¤Ç¤Ï¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤¬¥Á¡¼¥Õ¥¹¤Ë£´£°¡½£²£²¤Ç°µ¾¡¤·¤¿Âè£µ£¹²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤¬£±£·£°£°Ëü²ó¤ÎÅê¹Æ¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£