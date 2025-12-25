辻希美、自宅ツリー前で撮影 第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんのクリスマスコーデ2種に「眼福」「癒された」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/25】タレントの辻希美が12月24日、自身のInstagramのストーリーズを更新。自宅のクリスマスツリー前で撮影した、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。
【写真】5児のママタレ「幸せな光景」2パターン衣装着た第5子眼福ショット
辻は「Merry Xmas」とクリスマスの挨拶を添え、「白と赤の夢空」とコメント。自宅のクリスマスツリーを背景に、赤いリボン付きの赤い衣装を着た夢空ちゃんと、白い帽子に白い服を合わせた夢空ちゃんを並べて投稿した。
この投稿に、ファンからは「夢空ちゃん可愛すぎる」「2つのコーディネートどちらも素敵」「眼福」「癒された」「見事な演出」「幸せな光景」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】5児のママタレ「幸せな光景」2パターン衣装着た第5子眼福ショット
◆辻希美、自宅ツリー前で夢空ちゃんのクリスマスコーデ披露
辻は「Merry Xmas」とクリスマスの挨拶を添え、「白と赤の夢空」とコメント。自宅のクリスマスツリーを背景に、赤いリボン付きの赤い衣装を着た夢空ちゃんと、白い帽子に白い服を合わせた夢空ちゃんを並べて投稿した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「夢空ちゃん可愛すぎる」「2つのコーディネートどちらも素敵」「眼福」「癒された」「見事な演出」「幸せな光景」などと反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】