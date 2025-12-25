産休中のTBS近藤夏子アナ、母の手作りトッポギ公開「ちくわを入れるのがポイントらしい」
【モデルプレス＝2025/12/25】TBSアナウンサーの近藤夏子が12月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親が手作りしたトッポギを紹介し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳TBSアナ「お母様のセンス最高」ちくわ入りトッポギ公開
近藤アナは「このまえ、韓国ドラマを観まくっている母が感化されてトッポギを作ってくれました」とコメントし、たっぷりの手作りトッポギの写真を公開。「2人で全部食べた」「美味しい」と綴り、「ちくわを入れるのがポイントらしい」と、美味しさの秘訣を明かしている。
この投稿には「ちくわ入りトッポギ、気になる」「お母様のセンス最高」「美味しそう」「韓ドラの影響すごい」「料理上手」「食卓が楽しそう」「2人で完食って可愛い」といったコメントが寄せられている。
近藤アナは2024年10月、社会人になってから出会ったという大学の同級生との結婚を発表。2025年11月に第1子の妊娠を報告し、同月25日を以て産休入りした。（modelpress編集部）
