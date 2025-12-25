第７０回有馬記念・Ｇ１は１２月２８日、中山競馬場の芝２５００メートルで行われる。早見和真氏原作の大ヒットドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」で注目を集めた北海道・日高地区出身の馬。昔ながらの伝統ある牧場出身で、有馬記念を制した名馬を５回にわたって取り上げる。第４回は２０１５年に制したゴールドアクター（吉田隼人騎手が騎乗）。

手綱を執り続けていた自信があるからこそ攻めていった。吉田隼は横一線のスタートからゴールドアクターを先頭へ導く。すぐにキタサンブラックとリアファルが動くと、スッとインの３番手という絶好のポジションを確保。「スタートは思い切って出していきました。テンションが高い馬なので、テン乗りだったら、あそこまで出していけなかったと思う。でも、僕は折り合いをつける自信があった。だから、まず行く気を見せてから控え、インのポケットにうまくはまることができた」と吉田隼は振り返る。

３コーナー手前。地鳴りのような歓声がわき上がった。今回が引退レースになるゴールドシップが動いた。代名詞ともいえる『まくり』もこれが最後。内の各馬を一気にかわしていったが、有終Ｖの夢を乗せた豪脚も４角過ぎまでだった

芦毛の怪物が静かに沈む中、インで脚をためていたゴールドアクターは馬場の真ん中へ持ち出される。あとは加速するのみ。「４コーナーの手応えも抜群でした。直線では、声にならない声で叫びながら追いまくりました。勝った瞬間は、ホッとして、そしてやったぞ！と思いました。これを夢見て、ジョッキーになったわけですから」と吉田隼。１０００万、１６００万、Ｇ２に続く４連勝で８番人気の伏兵がＧ１初制覇を果たした。

強い決意があった。１１月２９日に東京で他馬に足を蹴られ、右膝蓋（しつがい）骨の亀裂骨折と診断された。乗り替わりの危機だったが、関係者に騎乗を頼み込んだ。「あの馬は僕が一番うまく乗る自信があった。思い入れもあった。負けたら僕のせいでいい、足が曲がらなくなってもいいと思って、お願いしました」。外国や地方から強い騎手が次々とやってくる中で手応えを感じていたチャンス。逃すわけにはいかなかった。

北海道新冠町の北勝ファームにとっては、牧場創立以来初めてのＧＩ制覇。父スクリーンヒーロー、母の父キョウワアリシバという、当時の主流血統であるディープインパクトやキングカメハメハと比較すると非常にマイナーな配合だった。母ヘイロンシンも北勝ファームの生産馬で、障害で２勝。“超地味血統”が花開いた。

当時の繁殖牝馬は預託馬を含めて１５頭で、２人で切り盛りしている小規模牧場からＧ１馬を送り出した。田谷利夫場長は「生まれたときから出来は良かったけど、どの調教師も血統を見ると通り過ぎていった。大きなレースを勝ててうれしい」と当時の取材に満面の笑み。当歳に全妹がいるが、ゴールドアクターの有馬記念勝利時には空胎だった。

その後も同馬は１６年に日経賞、オールカマーを制して重賞４勝を挙げた。１８年の１１着に敗れたオールカマーがラストランとなり種牡馬になった。通算２４戦９勝。