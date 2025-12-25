とたの新曲「あげない」が、テレ東系ドラマ24『婚活バトルフィールド37』のエンディングテーマに決定した。とたの楽曲がドラマに起用されるのは今作が初となる。

ドラマ24『婚活バトルフィールド37』の原作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞にて佳作＆審査員特別賞を受賞した猪熊ことりが描く、同名漫画。

主人公・赤木ユカ（37歳独身）は、美人で恋愛経験も豊富。これまで男に困ったことはなく、ゆるゆると生きてきたが、気がつけば37歳。「ここいらで結婚しておくか」と上から目線で婚活を始めた彼女を待ち受けていたのは、理想と現実、そしてプライドが激しくぶつかり合う、想像を絶する“戦場（バトルフィールド）”だった──アラフォー女子のリアルな“戦い”と“人生”を、愛とユーモアたっぷりに描く、命がけの婚活バトルコメディーだ。

主人公の赤木ユカ役をテレ東連続ドラマ初主演となる加藤ローサ、婚活歴8年の大ベテランのこじらせ分析官・青島智恵子役を福田麻貴（３時のヒロイン）が務める。ドラマは年明け2026年1月9日より毎週金曜深夜24時12分から放送となる。

新曲「あげない」は、強がる気持ちの裏に潜む弱さや、婚活の喧騒のあとに残る静かな余韻をすくい上げ、中毒性のあるメロディーとともに、そっと心に寄り添う楽曲。踊れるエレクトロポップなサウンドメイキングにもご注目ください。なお、同楽曲はドラマ初回放送日の2026年1月9日に配信リリースされる。

◆ ◆ ◆

・とたコメント

「あげない」をED曲として選んでいただき、すごくうれしい気持ちです。この曲は、かわいいままの姿を見せつけたいという強がりで「泣いてなんてあげない」と立ち上がる歌です。気持ちを悟られまいとすることに私は人間味を感じていて、強がるという行為自体が面白いなと考えています。婚活を通して強がったり繕うことを手放したりする人間らしい姿に、見る人も元気をもらえるそんなドラマだと思います。曲も一緒にぱわーを届けられますように！

◆ ◆ ◆

ドラマ24 『婚活バトルフィールド37』

【放送日時】2026年 1月9日（金）スタート 毎週金曜 深夜24:12〜24:42 放送

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【BSテレ東】2026年1月13日（火）スタート 毎週火曜 深夜24:00〜24:30 放送

【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで

見放題配信

【原作】猪熊ことり『婚活バトルフィールド37』（新潮社バンチコミックス刊）

【主演】加藤ローサ

【共演】福田麻貴（3時のヒロイン）桐山漣 志田音々 佐藤ミケーラ倭子／戸塚純貴 榊󠄀原郁恵

【脚本】モラル 井上テテ 舘そらみ

【監督】二宮崇 頃安祐良 田中章一 ハセガワタクヤ

【チーフプロデューサー】木下真梨子（テレビ東京）

【プロデューサー】中島叶（テレビ東京）清家優輝（ファインエンターテイメント）岡田健人（ファインエンターテイメント）

【制作】テレビ東京 ファインエンターテイメント

【製作著作】「婚活バトルフィールド37」製作委員会

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/konkatsubattle37/ ≪イントロダクション≫

赤木ユカ（加藤ローサ）、37歳独身。美人を自負する彼女が、「ここいらで結婚してやるか」と上から目線で足を踏み入れた場所。そこは、理想や条件が入り乱れる、欲望むきだしの「婚活という名の戦場」だった！そこで出会ったのは、同じく37歳、婚活歴8年のこじらせ理論派・青島智恵子（福田麻貴）。 理想＝ハイスペを追い求める“勘違い”の赤木と、現実（安定）をデータ分析する“理屈”の青島。 水と油の二人が、互いのプライドをぶつけ合いながら、なぜか戦場で共闘することに…！？次々と現れる“クセ強”な男たちに翻弄されたり、容赦なく突きつけられるアラフォー女子の婚活の現実にボロボロになりながらも立ち上がる彼女たちが、戦いの果てに見つける幸せな結婚のその先とは――？ “悪戦苦闘！命がけの婚活バトルコメディー”がついに開幕！