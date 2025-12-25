自身のインスタグラムで公開

サッカー元日本代表で、J1神戸でプレーするFW武藤嘉紀が自身のインスタグラムを更新。「世界的スーパーモデル」との2ショット写真を公開すると、意外なつながりにファンから驚きの声があがっている。

東京タワーをバックにモデルさながらにポーズを取った。黒のスーツ姿の武藤と着物姿で並んだのは、ファッションモデルの森星。武藤は「世界のスーパーモデル」と投稿すると、ハッシュタグを使用して「#1992」「#同級生」「#keiouniversity」と続けている。

1992年生まれの2人は共に慶應大を卒業した同級生で、この日は共通の知人の結婚式に出席したようだ。美男美女ぶりが際立つ2ショットに、ファンからも様々な反応が寄せられている。

「2人とも素敵」

「カッコよくて素敵です 同級生だったとは」

「え〜よっち森星ちゃんと同い年なんだ そっか同じ慶應なのか」

「華やかな同級生ですね」

「並んでも見劣りしないくらい小顔」

「よっちくんもモデルすぎる」

武藤は慶應大在学中にJリーグデビュー。英プレミアリーグなど海外で活躍した。昨季はJリーグMVPにも輝いたが、今季は怪我もあり、19試合出場1得点に終わっていた。



