2026年の干支”午”がモチーフの可愛い「新春限定焼菓子ギフト」が銀座コージーコーナーから発売

銀座コージーコーナーから、2026年の干支である”午（うま）”をモチーフにした新春限定焼菓子ギフトが発売されます。

発売される焼菓子ギフトは3種。運だめしができて願いごとも書ける「おみくじ付き絵馬クッキー（10個入）」はクッキー2種を、”七福神に扮した招き猫“デザインの「七福マドレーヌバッグ（7個入）」は人気のマドレーヌ7種を、スイーツ柄ブランケットが付いた「新春福袋（28個入、グッズ付き）」はクッキー4種とマドレーヌ5種をアソート。

おみくじ付き絵馬クッキー（10個入）

干支の“午（うま）”のイラストが入った絵馬型ボックスに、お正月にちなんだ“鏡餅”と“午”をデザインしたクッキーをアソート。ボックス内側のツメ部分には、思わず笑みがこぼれるおみくじ付き。裏面にはお願いごとを書けるスペースが付いています。

七福マドレーヌバッグ（7個入）

新年にたくさんの福が来ますようにとの願いを込めた、新春限定のマドレーヌアソートです。”七福神に扮した招き猫”をデザインしたパッケージに、7種の風味豊かなマドレーヌを詰め合わせています。※原材料の一部にはちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には食べさせないでください。

新春福袋（28個入、グッズ付き）

銀座コージーコーナーの定番スイーツをデザインしたオリジナルブランケットが付いた、年末年始限定のお得な福袋です。干支の“午（うま）”とお正月にちなんだ“鏡餅”をデザインしたクッキーや、風味豊かに焼き上げた人気のマドレーヌ5種を詰め合わせています。※原材料の一部にはちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には食べさせないでください。

新春限定焼菓子ギフトは2025年12月26日（金）から、全国の店舗（※）で発売。※福井県・京都府・鳥取県に取扱店はありません。「新春福袋（28個入、グッズ付き）」はオンラインショップでも購入できます。