九州は、今夜(25日)から明日26日にかけて今季一番の強い寒波が襲来し、山沿い中心に平野部でも一部積雪のおそれがあります。積雪や路面の凍結にご注意ください。また、沿岸海上は暴風のおそれがあります。暴風や高波に警戒・注意してください。

今夜(25日)〜明日26日は強い寒気襲来

今日25日、九州付近は次第に冬型の気圧配置が強まります。今夜(25日)から明日26日は九州北部の上空1500m付近に約氷点下12度と、今季一番の強い寒気が流れ込みます。

今日25日の九州は、季節風が強まり、夜にかけて気温が急降下する見込みです。午後は雨が止んできますが、夜は寒気の流れ込みに伴い、雪が降り出す所があるでしょう。明日26日昼頃にかけて雪が降る所があり、山沿いを中心に積雪し、平野部でも一部うっすらと雪が積もる所がある見込みです。積雪や路面の凍結にご注意ください。峠越えの車の運転は、滑り止めの準備が必要です。

明日26日の最高気温は九州北部は5℃前後、九州南部は9℃前後までしか上がらず、大変厳しい寒さになります。十分な防寒対策を行いましょう。





沿岸海上は、明日26日にかけて北西の季節風が強く、暴風のおそれがあります。暴風や高波に警戒・注意してください。

27日(土)〜28日(日)の朝は厳しい冷え込み

強い寒気の流れ込みは、明日26日がピークで、27日(土)まで続く見込みです。

27日(土)から28日(日)は高気圧が覆ってくるため、概ね晴れるでしょう。このため、夜間は放射冷却現象が強まり、山沿いや内陸部は氷点下の所が多く、厳しい冷え込みになります。水道管の凍結にご注意ください。

29日(月)以降は、晴れたり曇ったりで、日中の寒さはいったん和らぐ見込みです。

ただ、年明けはまた寒気が入りやすくなる可能性があります。

こまめに最新の気象情報をご確認ください。