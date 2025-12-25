サーティワンに、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』のアイスクリームが登場！

「お正月スペシャルセット トイ・ストーリー」と「トイ・ストーリー/ サンデー」が期間限定で販売されます☆

サーティワン ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』アイスクリーム

サーティワンの期間限定メニューとして「お正月スペシャルセット トイ・ストーリー」と「トイ・ストーリー/ サンデー」が登場。

2026年の干支”午”にぴったりなフレーバーとして『トイ・ストーリー』の主役・カウボーイ「ウッディ」と、その相棒の馬「ブルズアイ」たちのアイスクリームが販売されます。

楽しくてにぎやかな世界観が表現された、お正月にぴったりな『トイ・ストーリー』のアイスクリームを紹介していきます☆

お正月スペシャルセット トイ・ストーリー

価格：スモールサイズ 9コ 2,720円(税込)／レギュラーサイズ 9コ 3,360円(税込)

販売期間：2026年1月1日（木・元日）〜2026年1月8日（木）※なくなり次第終了

好きなアイスクリームをオリジナルボックスで持ち帰りできる、おトクで楽しいスペシャルセット。

『トイ・ストーリー』のキャラクターたちが飛び出してくるような元気いっぱいのデザインのボックスに、専用のオリジナルデザインのカップで持ち帰ることができます。

さらにここだけのオリジナルトランプつき！

『トイ・ストーリー』のとってもかわいいトランプでお正月が楽しめます。

トイ・ストーリー/サンデー ウッディ

価格：スモールサイズ 1コ 580円(税込)

販売期間：2025年12月27日（土）〜2026年3月22日（日）

ポップでかわいい「トイ・ストーリー/サンデー」も登場。

好きなアイスクリームに、チョコレートでできた「ウッディ」と、「ブルズアイ」のピックでデコレーションすることができます。

トイ・ストーリー/サンデー バズ・ライトイヤー

価格：スモールサイズ 1コ 580円(税込)

販売期間：2025年12月27日（土）〜2026年3月22日（日）

「バズ・ライトイヤー」のお顔がとってもキュートな「トイ・ストーリー/サンデー」

「エイリアン」のピックをのせることで、元気いっぱいのサンデーが完成します☆

『トイ・ストーリー』に登場するおもちゃたちをカップやボックスにプリントした、お正月にぴったりなアイスクリーム。

サーティワンにて2025年12月27日より順次販売が開始される、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』メニューの紹介でした☆

※一部店舗では価格が異なります

※画像はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post トランプ付きのお正月セットやウッディとバズのサンデー！サーティワン ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』アイスクリーム appeared first on Dtimes.