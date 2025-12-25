〈北海道で新聞配達中の男性がヒグマに襲われて死亡…札幌市内でも秋に起きていた“異変”→住宅街の極狭エリアに7頭が出没〉から続く

2025年7月12日未明、北海道渡島管内福島町三岳地区。夜明け前の静寂に包まれた住宅街に助けを求める男性の声が響き渡った。近隣住民の1人はその声で飛び起き、玄関を開けた。すると――。

〈目と鼻の先でクマが馬乗りになって男性（※紙面では実名）を襲っていた。（※住民の）男性は携帯電話で警察に通報しながら叫び声を上げたが、クマは気にするそぶりも見せなかった。しばらくすると、クマはかみついたままの男性を数十メートル引きずって北側の草むらに姿を消したという〉（「北海道新聞」2025年7月13日、註は編集部）



ヒグマ(北海道斜里町)

クマに襲われたのは、新聞配達中だった52歳の男性である。通報を受けた警察官らが現場に到着した後もクマは草むらの中にとどまり続け、逃げる素振りさえ見せなかったが、駆除のためにハンターが駆け付けると、ようやくその場を離れた。その後、クマがとどまっていた草むらの中から発見された男性の遺体は、腹部を噛まれるなど全身に傷があり、クマが食害したことは明らかだった。（全3回の2回目／#3に続く）

クマが被害者をひきずった血の痕が

テレビ局の依頼を受けた「野生動物被害対策クリニック北海道」代表の石名坂豪が現場に入ったのは、その翌日のことである。

現場には道路を横切るように、被害者をひきずった血の痕が残されていた。

石名坂が現場から受けた第一印象は、“袋小路のような場所だな”というものだった。被害者が襲われたのは、家と家の間の狭い通路で、突き当りの方向の一部にはブロック塀もあった。

「もしかするとクマは生ゴミなどを探して家と家の間を徘徊していたところに、運悪く被害者が鉢合わせてしまったのではないか」

石名坂がそう考えたのは、実は事故の起きる数日前から周辺では、ゴミステーション（ゴミ置き場）やコンポストなどが荒らされる被害が起きており、クマの目撃情報も相次いでいたからだ。

「羅臼町でも何度となく経験したことですが、一度、人里で生ゴミなどを漁ったクマは、これに強く執着するようになります。警戒心が強い、いわゆる“人慣れ”していない個体であっても、人目の少ない夜から明け方にかけて、生ゴミを求めて家と家の間を歩き回るようになってしまうんです」

実際に12日の事故以降も現場周辺では加害グマと思われる目撃情報が寄せられていたが、18日になってハンターによって1頭のヒグマが駆除された。体重218kg、体長約2m、推定年齢8〜9歳の雄のクマだった。駆除された場所は、最初にゴミステーションが荒らされた現場近くの住宅街である。

本当に捕食目的だったのか？

その後、DNA鑑定によって駆除されたクマが被害者を襲ったクマであったことが確認されたが、同時に驚くべき新事実も判明した。

なんと問題のクマは、4年前の2021年に同じ福島町内で農作業中だった77歳の女性を襲って死亡させたクマと同一個体だったのである。この被害女性も亡くなった後に食害されていた。

そのためメディアでは、問題のクマについて「今回も捕食する目的で被害者に近づいたのでは？」「人食いグマが再び」と4年前の事故と関連づけるような報道もあった。

だが事故後に現場周辺に3回入った石名坂は、その見方には否定的だ。

「もし人肉に執着していたのなら、4年前の事故の後、それほど間をおかずに次の襲撃があったはずです。過去のケースを見ても、人間の捕食が目的の場合、クマの襲撃は短期間に連続して起こるのが特徴的です。最近では大千軒岳のケースがそれに該当すると思います」

“大千軒岳のケース”とは2023年11月2日、北海道渡島半島の南西部にある大千軒岳（標高1072m）の中腹付近で、10月29日から行方不明になっていた当時大学生だった男性の遺体が発見された事故を指す。遺体には食害された形跡があり、その近くからは喉付近に深い刺し傷のあるヒグマの死骸も見つかった。実はその2日前の10月31日、同じ山を登山中だった3人の消防隊員がヒグマに襲われたが、そのうち1人がナイフで反撃し、撃退するという事案が起きていた。

時系列としては、クマはまず大学生を襲い、その2日後に3人の消防士を襲ったものの反撃を受け、大学生の遺体のある場所まで戻り、その傷がもとで絶命したことになる。

「食害目的であれば、それぐらい襲撃のスパンが短くなる。その点、今回の福島町のケースでは前の襲撃から4年も空いているので、少なくとも積極的な捕食目的ではないと見ています。むしろ生ゴミ目的で徘徊している最中に、不幸にも被害者と遭遇し、防衛反応として攻撃してしまった可能性が高いのではないか」

だが防衛反応としての第一撃で被害者が倒れたことで、クマの“目的”は変化してしまった。

「その後の“被害者をヤブの中に引きずりこむ”という行動は、明らかに防衛反応ではなく捕食行動です。クマの中で途中から完全にスイッチが切り替わってしまったんだと思いますが、その切り替えの早さに4年前の経験が影響していたのかどうか。そこは正直わかりません」

日本のクマに起きた最も大きな変化

このインタビューで私には石名坂に訊きたいことがあった。

端的にいうとそれは、日本のクマに“行動変容”が起きている可能性はあるのか、ということだ。

近年では人里周辺に棲息する「アーバンベア」や、人間を恐れない「人慣れグマ」の存在も知られるようになってきた。このところの人身事故の多さは、単純にクマと人間の接触機会が増えたことに起因する部分は大きいのだろう。

一方で従来は、クマが人を襲うケースは、その大部分が偶発的に人と遭遇したことによる防衛反応であり、とくにクマが人間の生活圏に侵入した場合は、パニックになり攻撃に転じやすいとされてきた。だが近年、それだけでは説明がつきづらいような事案も少なくないように思える。例えば2025年10月に岩手県内で温泉を掃除していた男性が連れ去られて食害されたケースは、パニックというよりは積極的に人を襲っているようにも見える。

その点について石名坂はこう述べた。

「ただ、あの温泉清掃中にクマに連れ去られたケースでは、その1週間ほど前に近辺でキノコ採り中の男性がクマに襲われて死亡する事故が起きていることに注意が必要です。あくまでも最初の人間への攻撃は偶発的・防衛的な攻撃で、そこで食害したら、次からは“人間を狙う”ようになるのだと私は考えています。偶発的な攻撃によって相手（人間）が死亡した後、そのまま立ち去らずに、人肉を食べるという行動へとツキノワグマが移行しやすくなっている可能性はあるかもしれません」

だが、それを“行動変容”と呼ぶかについては懐疑的だ。

「“行動変容”というと、急にクマの生物としての性質が変わったことになりますが、そうではないと思います。むしろ、もともと持っていた性質（肉食動物としての本能）が、何かのきっかけでその個体において発現したということだろうと思います」

その“きっかけ”とは何か。

「ここばかり強調されると困るんですが……」と前置きしながら、石名坂は「クマについて、この20〜30年で大きく変わったことがひとつあります」と指摘した。

「本州のツキノワグマも北海道のヒグマもシカを食べる機会は、20〜30年前と比べると確実に増えていると思います。本州の場合、イノシシも含めてですね。それだけシカが増えたということでもありますが、クマが動いている動物を捕まえてその肉を食べるという機会が、シカの交通事故やくくりわな猟の増加のせいで、最近は明らかに増えているんじゃないかな、と思います」

クマは本来、肉食動物である。そして学習能力が高く、環境の変化への適応能力もずば抜けて高い動物でもある。

そのような野生動物がこれまでとは異なる傾向を見せ始めたのであれば、人間の側はこれにどう対応していけばいいのだろうか。「猟友会に丸投げの駆除はもう限界」と語る“クマ撃ち”のハンターや猟友会関係者にも話を聞いた。

（伊藤 秀倫）