あれほど動かなかったことが、これほど急激に進むものなのか――。

2025年11月14日、日本政府が公表した「クマ被害対策パッケージ」の内容を読みながら、私はちょっと呆気にとられた。〈人の生活圏からクマを排除するとともに、周辺地域等において捕獲等を強化することで、増えすぎたクマの個体数の削減・管理の徹底を図り、人とクマのすみ分けを実現する〉という目的のもと、そこには〈警察によるライフル銃を使用したクマの駆除〉まで行うことが明記されていたからだ。



ヒグマ（北海道斜里町） ©時事通信社

“山”はあっさり動いた

筆者がクマの取材を始めて5年ほどになるが、“クマ撃ち”のハンターや猟友会関係者に取材する中で、誰もが口を揃えていたことがある。

「猟友会に丸投げの駆除はもう限界。持続可能性を考えるならガバメントハンター（野生動物の捕獲・駆除を専門的に行う公務員ハンター）や警察にクマ駆除の専門部隊を作るしかない」

彼らはこれを10年、いや20年以上前から言い続けていたのだが、現実にはほとんど進展がなかった。ところが未曾有ともいうべき2025年のクマ被害を受けて、政府が重い腰を上げた途端、これまでピクリとも動かなかった警察という“山”があっさり動いたのである。（全3回の3回目／#1から読む）

「これまで口を酸っぱくして言い続けても動かなかったものが……私も本当に急すぎてびっくりしているところもあるんですけど、基本的には良い方向だと思っています。改めて政治って大事なんだなと実感しましたね」

そう苦笑まじりに語る「野生動物被害対策クリニック北海道」代表の石名坂豪は自身も狩猟歴25年を超えるハンターである。

「山の中ならともかく、市街地に出てきたクマの駆除を民間人である猟友会のハンターが担うという従来の態勢は、やっぱりどう考えてもおかしかった。何か事故があった場合の刑事上の責任というリスクも、市街地では跳ねあがりますから」

市街地に出たクマを警察官が本当に撃てるのか？

そういう意味で、市街地での駆除対応を警察主導で行うという方向性は望ましいものであることは確かだ。一方でこんな疑問も浮かぶ。

〈射撃技術と相応の装備はあるにせよ、市街地に出たクマを警察官が本当に撃てるものだろうか？〉

石名坂の答えは明快だ。

「射撃技術という意味では、普通のハンターよりもよほど優れているでしょうから、撃つこと自体に問題はないと思います。ただ市街地での駆除は、周辺に一切の危険を及ぼさず安全に捕獲しなければいけない。そこが最もハードルの高いところです。当面は猟友会や我々のようなハンターがサポートに入るにしても、本当の意味でオペレーションできるようになるには結構時間がかかると思います」

何よりも「クマを撃つのは、シカなど他の動物を撃つのとは違う難しさがある」と石名坂は言う。例えば、その強靭な生命力は、しばしばハンターの想像をも上回ってくる。

「以前、私の元同僚が“12番のハーフ”でちょっと遠いところのヒグマを撃ったんです。死なずにヤブに長時間潜伏されて大変だったんですが、最終的に倒した後でヒグマの姿を確認したところ、彼の撃った弾も1発が顔面、もう1発が肩にちゃんと命中していた。ですが、弾が頭骨と肩甲骨に弾かれていたんです」

“12番のハーフ”とは、口径が12ゲージで、銃身内部の半分までライフリング（旋条）がほどこされた銃のことで、銃刀法改正で今年3月から「ライフル銃」と同じ扱いになった。サボットスラッグ弾と呼ばれる殺傷力の高い単発弾を発射するが、その弾が頭蓋骨に当たっても致命傷を与えるには至らなかったことになる。

「サボットスラッグ弾は近距離であれば殺傷力も高いのですが、普通のライフル弾より弾頭重量が重くて初速が遅い分、距離が離れるほどさらに速度が遅くなり、運動エネルギーも急速に落ちるので、威力は低下します。なので、もう少し近い距離なら骨を貫通していたと思うんですが、改めてヒグマの頑丈さを思い知りましたね」

ヒグマの「急所」はピンポイント

当然のことながら、狙うべき「急所」は限られてくる。北海道庁の環境生活部自然環境局野生動物対策課がホームページ上で公開している「ヒグマ捕獲テキスト」によると、ヒグマの急所は〈脳や脊髄などの中枢神経〉と〈胸部（心臓、肺周辺）〉の2つの部位である。

「この中枢神経を射抜くことができれば、神経が切断されるのでクマは立っていられず、その場で崩れ落ちます。ただ、非常にピンポイントなので数センチずれただけで致命傷を与えることはできません。もう1箇所の胸部については、心臓や肺を撃ち抜けば確かに死ぬんですが、すぐ死ぬわけじゃないんです。心臓を撃たれても一定の距離は走るし、絶命するまでの間にヤブの中に逃げ込んで、そこで倒れるということが頻繁に起こります」

そういう場合は、クマが逃げ込んだと思われるヤブの中に入って、その生死を確認しなければならなくなる。石名坂が苦笑いする。

「私の場合、あまりにもそれをやりすぎてやや感覚が麻痺しているんですが、正直、かなり危ない作業ではあります」

手負いになったクマは、撃ったハンターに反撃してくるという話はよく聞くが、実際にそういう目にあったことはあるのだろうか。

「過去、30頭ぐらいは私が第一射手としてヒグマを撃ってますが、銃弾が命中したクマがそのままこっちに向かってきた経験はありません。基本的にはその場に斃れるか逃げるか、ですね」

“手負いの若グマ”がハンターに突進

ただそれも弾が「急所」に当たっていれば、の話である。

「私の知り合いのベテランハンターの方が、1発目の狙いが外れて小さな若グマの臀部を撃っちゃったことがあるんです。そうしたらその若グマはふらつきながらも急に小走りで向かってきて、のしかかってきたそうです。そのハンターは銃を叩き落とされながらも何とか反撃して、仕留めたものの、両腕や下あごを噛まれ、額の一部の皮を剥かれて骨が見えるほどのケガを負い、しばらく入院を余儀なくされました」

そのクマは体重わずか25kg、ゴールデンレトリバーほどのサイズだったというが、手負いの状態でもそれだけのケガを負わせる膂力がヒグマにはあるのだ。

こうしたことをふまえると、警察官がライフルでクマを撃つというのが、そう簡単なことではないことがわかる。

「私が懸念しているのは、例えば警察が使用するライフルのスペックというのは公開されていないんですね。もちろん保安上の機密なんだとは思うんですが、それでも市街地で確実にクマを即倒させる（または即時無力化する）ためには、そこは非常に大事なポイントだと思います。

ライフル銃の弾頭直径や薬きょうのサイズには非常にたくさんの種類があって、各規格間には互換性がない。クマを倒すのに必要とされる、最低限の弾のエネルギーをちゃんと確保できる規格のライフル銃なのかどうか。だいたい、ヒグマを倒すのに必要な最低限の弾のエネルギーは、2000〜3000ft-lbs（フィートポンド）以上、ツキノワグマでも1500ft-lbsは必要だと言われています」

フィートボンドとは、弾の威力（運動エネルギー）を表す単位であり、1ft-lbsは「1ポンド（約0.45kg）の物体を1フィート（約30.48cm）持ち上げるのに必要なエネルギー」のことだ。

こうしたクマを射つためのノウハウは、実際にクマを撃ったことのあるハンターに伝授してもらうことが不可欠となるが――。

「ただ実は、箱わな捕獲グマの止めさしではなく、本当にフリーな状態で歩き回っているクマを撃ったことがあるハンターというのは、北海道でも本州でも、意外と少ないんです。ですからノウハウを共有するといっても、そう簡単な話ではないと思います」

麻酔銃は“有効なカード”

一方で前出の「クマ被害対策パッケージ」の内容で、石名坂が「当初はあまり注目されていませんでしたが、実は有効なカード」として注目したのが〈市街地等での適切な麻酔銃猟や麻酔吹き矢による捕獲〉である。日本の法制度では、麻酔銃の所持には銃砲類としての規制に加え、麻酔薬の医薬品管理や劇物管理が重複するため、個人がこれを所有するのは難しい。だが自治体や動物園、研究機関など専門団体であれば管理は可能で、獣医師や捕獲許可者などが扱うことができる。

とくに麻酔銃が有効と考えるのは、次のような場面だ。

「例えば最近よく起きている建物内にクマが立てこもってしまったような事案ですね。一応、緊急銃猟の制度設計では屋内でも猟銃で駆除できるようにはなっているんですが、じゃあ実際に撃てるかといえば、私も含めてなかなか撃てないと思うんです。というのも建物内はどこにガスや電気、水道などが通っているか分からないし、壁に当たって跳弾する可能性もある。麻酔銃であればそうしたリスクは避けられるので、（麻酔銃の）30m程度の射程内にクマが入るのであれば、かなり使えるんじゃないかなと思います」

石名坂自身、過去に何度か麻酔銃による“クマの生け捕り”を行ったことがある。

「斜里町での事例ですけど、このときはキャンプ場（市街地に隣接する鳥獣保護区の林内にある）周辺に出たクマが木に登ったんですね。こういう場合、木の上に向かってライフルで撃ちあげると弾がどこに落ちてくるかわからないので、実弾を放つ銃は基本的に使えないんです。その時は私が麻酔銃でクマを撃って、眠らせた後、木から引きずりおろしました」

そのときは、鳥獣保護区の学術捕獲の許可の枠内で対応したため殺処分はせず、耳に管理タグをつけて国立公園の中で放した。だが2年後、そのクマはまた人里付近に出没し、別のハンターに撃たれて駆除されてしまったという。クマ駆除のニュースが流れるたびに、「麻酔で眠らせて山に放せばいい」という声があがるが、現実はこういうものなのだ。

「麻酔で眠らせて、しかるべき場所まで運んで、放獣する作業はそれなりに人間側にもリスクがあるわけです。そしてかなり無理をして放しても、最終的に放したクマが長生きできるかというと、実際には厳しい。ゴム弾などを使った殺さない追い払いについても、かなりしつこくやっても、2〜3年のスパンでみると、結局どこかで問題を起こして駆除されてしまう。ですから麻酔による放獣や非致死的な追い払いに過度な期待を持っている人たちと直接話す機会があったら、私はその夢はかなり強めに否定することにしています」

一度、人里に慣れてしまったクマは、いずれ必ず人里に戻ってくる。そうしたクマが出産し、母グマになると、その「人間に対する警戒心の薄さ」は子グマへも引き継がれていく可能性が高い。この現実から目を背けるべきではない。

クマと人間社会をめぐる現実に対して、感傷で応じる段階はとうに過ぎている。

（伊藤 秀倫）