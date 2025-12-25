´Ú¹ñ¿Í¤¬¤ß¤ó¤ÊËÌ¤ÎÏ«Æ¯¿·Ê¹¤ò¸«¤ë¤Î¤«¡ÄÍûÂçÅýÎÎ¤ÎÈãÈ½¤Ç¹ñ²È¾ðÊó±¡¤¬Æ°¤½Ð¤¹
´Ú¹ñ¤Î¹ñ²È¾ðÊó±¡¤¬Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞµ¡´Ø»æ¤ÎÏ«Æ¯¿·Ê¹¤Ê¤ÉËÌÄ«Á¯¤Î»ñÎÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÊÝ°Â¤Î¸°¡×¤ò²ò¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬19Æü¡¢³°¸ò¡¦Åý°ìÉô¤Î¶ÈÌ³Êó¹ð¤Ç°ìÈÌ¹ñÌ±¤¬Ï«Æ¯¿·Ê¹¤ËÀÜ¶á¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñÌ±¤òÀëÅÁ¡¦ÀðÆ°¤ËÎ®¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¤È¡¢¹ñ²È¾ðÊó±¡¤¬Ä¾¤Á¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¹ñ²È¾ðÊó±¡¤Ï24Æü¡¢Õú·ú±Ê¡Ê¥æ¥ó¡¦¥´¥ó¥è¥ó¡Ë¶¦¤ËÌ±¼çÅÞµÄ°÷¡Ê¹ñ²ñ¾ðÊó°Ñ°÷²ñ½êÂ°¡Ë¤ËÄó½Ð¤·¤¿½ñÌÌÅúÊÛ½ñ¤Ç¡ÖËÌ¤Î»ñÎÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÀÜ¶á¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤áº£¸å¤Î´ØÏ¢Î©Ë¡¼êÂ³¤¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¡×¤È¤·¡ÖËÌ¤Î¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤âÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤ËÆüÄø¤â¶ñÂÎ²½¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤À¡£¹ñ²È¾ðÊó±¡¤Ï26Æü¡¢Åý°ìÉô¡¦Ê¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷Éô¡¦¶µ°éÉô¡¦²Ê³Øµ»½Ñ¾ðÊóÄÌ¿®Éô¡¦ÊüÁ÷¥á¥Ç¥£¥¢ÄÌ¿®°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É´ØÏ¢Éô½è¤È¶ÛµÞ²ñµÄ¤ò³«¤¡¢Ï«Æ¯¿·Ê¹¤ò¡ÖÆÃ¼ì»ñÎÁ¡×¤«¤é¡Ö°ìÈÌ»ñÎÁ¡×¤ËºÆÊ¬Îà¤¹¤ë°Æ¤ò·è¤á¤ë·×²è¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£19Æü¤ÎÍûÂçÅýÎÎ¤Î´ØÏ¢È¯¸À¤«¤é1½µ´Ö¸å¤Ë¶¨µÄ¤òËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¥ì¥Ù¥ë¤Ç´ØÏ¢µ¬Äê¤ò²þ¤á¤ë¼êÂ³¤¤ò½ª¤¨¤ì¤Ð¡¢Ï«Æ¯¿·Ê¹¤òÃ¯¤â¤¬¼«Í³¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¤ëÆ»¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£
¸½ºß¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î»ñÎÁ¤Ï¹ñ²È¾ðÊó±¡¤Î¡ÖÆÃ¼ì»ñÎÁ°·¤¤»Ø¿Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ²È¾ðÊó±¡¤Ï¹ñ²ÈÊÝ°ÂË¡7¾ò¡Ê¾ÎÍÈ¡¢¸ÝÉñºá¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤³¤Î»Ø¿Ë¤ò1970Ç¯¤ËÄê¤á¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Î»ñÎÁ¤òËÌÄ«Á¯¤ò¾Î»¿¡¦ÀëÅÁ¤·¤¿¤ê¼«Í³Ì±¼ç¼çµÁÂÎÀ©¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÆâÍÆ¤Î¡ÖÆÃ¼ì»ñÎÁ¡×¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¡Ö°ìÈÌ»ñÎÁ¡×¤ËÊ¬Îà¤·¡¢Ï«Æ¯¿·Ê¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆÃ¼ì»ñÎÁ¤Ï°ìÈÌ¹ñÌ±¤Ë¸ø³«¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¹ü»Ò¤À¡£
ÌäÂê¤ÏËÌÄ«Á¯»ñÎÁÁ´ÂÎ¤Î¤¦¤ÁÆÃ¼ì»ñÎÁ¤ÎÈæÎ¨¤¬¤Û¤Ü90¡ó¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£»Ø¿Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åý°ìÉô¤Ê¤É¤ÎÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤êÆÃ¼ì»ñÎÁ¤ò¸ø³«¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÈÊä½õµ²±ÇÞÂÎÏ¢·ë¼×ÃÇ¤Ê¤É¤ÎÊÝ°ÂÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿±ÜÍ÷ÀìÍÑPC¤Ë¸Â¤ê±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¡×¡Ê»Ø¿Ë9¾ò¡Ë¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£ËÌÄ«Á¯»ñÎÁ¥»¥ó¥¿¡¼¤äÅý°ì¶µ°é±¡¤Ê¤É¤òË¬Ìä¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¼«Í³¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±ÜÍ÷¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¹½Â¤¤À¡£¹ñÆâ¤Ç°ìÈÌÅÅ»Òµ¡´ï¤ÇÏ«Æ¯¿·Ê¹¤Ê¤ÉËÌÄ«Á¯¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤ò»î¤ì¤Ð¡ÖÉÔË¡¡¦Í³²¾ðÊó¡Ê¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼×ÃÇ°ÆÆâ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñ²È¾ðÊó±¡¤Ï¤³¤Î»Ø¿Ë¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯»ñÎÁ¤Î´ÉÍý¼çÂÎ¤òÅý°ìÉô¤Ë°ì¸µ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤â·è¤á¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÎÍûÍÇ瑄¡Ê¥¤¡¦¥è¥ó¥½¥ó¡ËµÄ°÷¡Ê7·î¡Ë¡¢¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤Î¶â´ðÍº¡Ê¥¥à¡¦¥®¥¦¥ó¡ËµÄ°÷¡Ê11·î¡Ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯µÄ¤·¤¿´ØÏ¢Ë¡°Æ¤¬¹ñ²ñ¤Ç¿³µÄÃæ¤À¡£¹ñ²È¾ðÊó±¡¤Ï¡ÖË¡°ÆÀ©Äê¤Ë´ØÏ¢¤·¤ÆÅý°ìÉô¤È¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¹ñ²È¾ðÊó±¡¤¬¤³¤ÎÆü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿Î©¾ì¤Ï¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ËÍ¥Àè½ç°Ì¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿²áµî¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Î´ØÏ¢¤Î»ØÅ¦¤ËÅ¢Åì±Ë¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥ó¡ËÅý°ìÉôÄ¹´±¤¬¡ÖÅý°ìÉô¤Ï¡ÊÍûÂçÅýÎÎ¤Î¤è¤¦¤Ë³«Êü¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡ËÆ±¤¸Î©¾ì¤À¤¬¡¢¹ñ²È¾ðÊó±¡¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÉô½è¤Ï¿µ½ÅÏÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¹ñ²È¾ðÊó±¡¤ò»ö¼Â¾å¤Î¾ã³²Êª¤Ëµó¤²¤¿¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¹ñ²È¾ðÊó±¡¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æ¤âÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ñÌ±¤¬¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤ÈÎ®¤µ¤ì¤ë¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÌäÂê¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤ÁÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÀ¯¸¢¤â¹ñÀ¯²ÝÂê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆËÌÄ«Á¯»ñÎÁ¤Ø¤ÎÀÜ¶á¸¢¤Î³ÈÂç¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡£¤·¤«¤·À¤ÏÀ¤ÈÆîËÌ´Ø·¸¤Î¸½¼Â¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç·ë¶É¡¢¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Õú·ú±ÊµÄ°÷¤Ï¡ÖËÌ¤Î³Æ¼ï»ñÎÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë½ñÎà¾å¤ÎÀÜ¶á¸¢¤òËÉ¤°¤Î¤ÏÆîËÌ´Ö¤ÎÂÐ·è¤È³ëÆ£¤Î»þÂå¤Ë¤è¤ë²áµî¤Î½ý¤Î¤è¤¦¤Ê¸å°ä¾É¡×¤È¤·¡ÖËÌ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¤âÈ¿±þ¤¹¤ëÎ©¾ì¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿µì»þÂå¤Î¸Å¤¤°äÊª¤ò¿·¤¿¤ËÀ°È÷¤·¤ÆÊÑ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ï´û¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£