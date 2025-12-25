ベネズエラ本土に対する米国の軍事作戦が近づいているとの見方が強まっている。米軍がカリブ海で特殊作戦航空機など兵力を増強しているからだ。

23日（現地時間）のウォールストリートジャーナル（WSJ）によると、米特殊部隊が使用するCV−22オスプレイ・ティルトローター輸送機10機以上が前日、キャノン空軍基地からカリブ海近隣に配備された。フォート・スチュワート、フォート・キャンベル陸軍基地からもC−17輸送機が米国領プエルトリコに移動した。

キャノン基地は第27特殊作戦飛行団の本拠地。フォート・キャンベルにも精鋭特殊作戦部隊の第160特殊作戦航空連隊と第101空輸師団が駐留している。ともに高危険浸透と救出作戦を遂行する。フォート・スチュワートにはネイビーシールズ・デルタフォースなど最精鋭特殊部隊を支援する第75レンジャー連帯がある。空軍中将出身のミッチェル航空宇宙研究所（MIAS）のデビッド・デプテュラ少将は「（特殊部隊の移動は）トランプ政権が行動に出る方針を定めたことを示唆する」と述べた。

米国は麻薬取り締まりを名分に疑わしい船舶を攻撃するなど、ベネズエラに軍事的圧力を続けてきた。トランプ大統領はベネズエラに対する地上打撃の可能性も開いておいた。状況が悪化すると、ロシアは19日からベネズエラ駐在の外交官家族を避難させたと、AP通信が報じた。

最近、米国の圧力のターゲットは原油にも拡大している。トランプ大統領は16日、ベネズエラのマドゥロ政権を「外国テロ団体」と指定し、制裁対象タンカーの出入りを封鎖中だ。目的は資金の遮断だ。原油は昨年のベネズエラの全体輸出額の約70％にのぼる。米国の制裁で生産量の大部分を大幅に割引した価格で、中国などに非公式的に販売している。

輸送は「影の船団（shadow fleet）」が担う。その名の通り、国籍と船の実際の所有主・運営者が不明のベールに包まれた密輸専門船を意味する。船の国籍を洗浄したり、船舶自動識別装置の信号を遮断した状態で公海で石油を積み替えて取引する。影の船団がベネズエラの経済を救う「救命船」ということだ。米沿岸警備隊が10日と20日、ベネズエラ近隣海域でタンカー「スキッパー号」と「センチュリーズ号」をそれぞれ拿捕した理由だ。沿岸警備隊はまた別のタンカー「ベラ1号」も影の船団と疑って追跡している。

影の船団に対する警戒心は世界各地に広がっている。2022年にウクライナに侵攻したロシアは西側の制裁以降、全体輸出の50％以上の原油・ガスなどを影の船団に依存して中国・インドなどに販売している。北朝鮮公海一帯も影の船団が暗躍する主な海域の一つだ。米シンクタンク「アトランティックカウンシル」のエリザベス・ブロ専任研究員は「（影の船団が）全世界タンカー比率の約20％に増えた」と懸念を表した。

取り締まりは容易でない。需要と供給が一致するからだ。英海運専門紙ロイズリストのラナン記者は「制裁対象国は原油を売ることができ、船主が危険の中で多くの利益を得る限り、影の船団は持続するだろう」という見方を示した。

一方、この日、ベネズエラ事態に関連して開かれた国連安全保障理事会会議で米国のマイク・ウォルツ国連大使は「タンカー拿捕は合法的、人道主義的な努力」と話した。半面、中国・ロシア側は「主権侵害」と批判した。