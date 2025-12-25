有楽町マルイ1Fに、ディズニー最新映画『ズートピア 2』のPOP UP STOREがオープン！

名コンビ「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」や新たに登場した「ゲイリー」たちをデザインしたグッズが多数ラインナップされています☆

有楽町マルイ ディズニー映画『ズートピア 2』POP UP STORE

開催期間：2025年12月25日（木）〜2026年1月12日（月・祝）※2025年12月31日（水）〜2026年1月3日（土）は休業

営業時間：11:00〜20:00

開催場所：有楽町マルイ1F カレンダリウムF02

“もふもふなのに深い”と社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作『ズートピア２』

ディズニー映画最新作『ズートピア 2』の公開を記念して、有楽町マルイにPOP UP STOREがオープンします。

2Dアートシリーズと3Dアートシリーズのほか、イベント限定グッズとして「スクエアステッカー」がラインナップ。

お買上げ特典として「ノベルティショッパー」も用意される、ファン必見のポップアップストアです☆

『ズートピア 2』2Dアートシリーズ

グッズ名・価格：

クリアマルチケース（ニック/ジュディ）各935円（税込）豆巾着（PK/YE/OR）各715円（税込）缶バッジ 各550円（税込）アクリルキーホルダー（ニック/ジュディ）各990円（税込）2連アクリルキーホルダー（ニック＆ジュディ＆フィニック）1,485円（税込）エコバッグ（GR）1,980円（税込）メガネケース（ニック＆ジュディ）1,540円（税込）2連メッシュポーチ：2,640円（税込）トートバッグ 3,630円（税込）フレークシール 880円（税込）

「ニック・ワイルド」や「ジュディ・ホップス」、新キャラクター「ゲイリー」たちの2Dアートを使用したグッズシリーズ。

トートバッグやエコバッグ、豆巾着、2連アクリルキーホルダーなど、幅広いラインナップで展開されます。

『ズートピア 2』3Dアートシリーズ

グッズ名・価格：

クリアマルチケース（ジュディ/ゲイリー/ニブルス）各935円（税込）ポーチ（ニック＆ジュディ）2,200円（税込）トートバッグ 3,630円（税込）巾着（ニック）990円（税込）アクリルキーホルダー（ニック＆ジュディ）990円（税込）ダイカットステッカー（OR/BL）各385円（税込）

ピンクのシャツを着た「ニック・ワイルド」がとってもクールな3Dアートシリーズ。

新キャラクター、ヘビの「ゲイリー」やビーバーの配信者「ニブルズ」も登場します。

イベント限定「スクエアステッカー」

価格：各385円（税込）

ポップアップストア限定で販売される、スクエアタイプのステッカー。

「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」コンビを描いた、3種類のステッカーが用意されています。

お買上げ特典「ノベルティショッパー」

『ズートピア 2』POP UP STOREにてグッズを購入された方限定のプレゼントも。

税込み3,300円以上購入された方に「ノベルティショッパー」がプレゼントされます。

※なくなり次第終了となります

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』の公開を記念したポップアップストア。

有楽町マルイにて2025年12月25日より開催されている『ズートピア 2』POP UP STOREの紹介でした☆

