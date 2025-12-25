「いつか私の声が届く日が来るだろう、頑張ってくれるだろう、そんな期待もありました。それが何度も何度も裏切られて、辛くて……、悲しくて……、苦しくて……、こんな事件を起こしてしまいました」

周囲から「真面目で気配りのできる女性」と評判だった華奢な女性はなぜかつて愛した男を殺害したのか？ 平成30年・東京で起きた事件をお届け。なお登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

元恋人を殺害した22歳女性

殺人犯として逮捕された石田智子（当時22）は、最愛だった元カレの市村隼人（同22）の横で手首を切って倒れていた。

2人とも病院に運ばれたが、市村は頸部刺切創により死亡。意識を取り戻した智子の口からは、市村を殺すことになった5年間にわたる愛憎の軌跡が語られた。

「彼と知り合ったのは高校時代でした。卒業後も交際は続き、私は短大卒業後、飲食業の会社に栄養士として入社し、彼は調理師専門学校時代からアルバイトをしていたイタリア料理店に就職しました」

対照的だった2人

智子はおよそ殺人犯とは似つかわしくない「真面目で気配りのできる女性」と評判だった。片や市村は、なぜ智子と付き合っているのか不思議なほどの自堕落な男だった。

正社員として採用されたイタリア料理店も1年ほどで辞めてしまった。

その後、定職に就く様子もなく、見かねた智子が自分の会社を紹介した。智子の紹介だったので、即時採用となり、勤務するために実家から離れ、アパートを借りることになった。

その費用も智子が出し、生活費を支援するために智子も一緒に住むことになった。まるで新婚気分の2人は、蜜月の甘い生活を送っていた。

だが、一緒に住んでみて初めて分かったこともあった。市村宛てに消費者金融から大量の督促状や裁判所からの訴状が届いたのだ。市村は「そのうち返す」と言いながら、何もしない。そこで智子が市村に代わって返済することにした。

それでも市村が働き始めたら何とかなるだろうと思っていたが、市村は智子が紹介した会社を1週間で辞めてしまった。朝は普通に出て行くのに、無断欠勤していたのだ。智子はそのことを上司からの連絡で初めて知った。

「アンタ、どういうつもりなのよ。私が会社に合わせる顔がないじゃない！」

「もっと料理の腕が振るいたかったのに、掃除とか皿洗いとか、雑用ばかりさせるんだ……」

結局、会社から内容証明郵便が届き、正式に解雇された。

「50万円返します」と誓約書を書いたが⋯

その後、市村は宅配寿司やハンバーガーショップで働いたが、いずれも長続きしなかった。市村は智子に依存し、智子が家賃、光熱費、食費をすべて支払っていた。金のことでケンカすることも多くなり、だんだん智子は精神的に不安定になっていった。逮捕後に智子は次のような話を打ち明けた。

「ちゃんと仕事してほしかったし、お金も返してほしかったけど、彼がまったく取り合ってくれなくて、私がこれだけ追い詰められているということを分かってもらうために、トイレでリストカットしたこともありました」

そんなことが続くと、さすがに市村もまずいと思ったのか、《月2万円ずつ計50万円返します》という誓約書を書いた。智子は市村との付き合いに悩み、精神科に通うようになった。

ついに堪忍袋の緒が切れた

そんなある日、金のことで口論になった智子は、市村に「出て行け！」と怒鳴りつけられた。智子としては堪忍袋の緒が切れた瞬間だった。

「何で私に対してそんな言葉が言えるんだろうと腹が立ち、同棲を解消することにしました。引っ越し費用もなかったので、荷物を運び込めるように近くの物件に転居しました」

これで2人の交際は終わったはずだったが、市村はその後、手土産を持って何度も智子を訪ねてきた。

「キミに他の人と幸せになってほしいと言ったけど、まだ好きという気持ちがある。他の男と会っているかと思うと、殺したくなるような感情がある。やっぱりヨリを戻してほしい」

こんなことを言ってアパートに泊まっていき、性行為で懐柔するのだ。智子は「また同じ過ちを繰り返すのはイヤ」と拒絶していたが、まだ市村のことが好きという感情もあった。

「家賃が一度も支払われていない」

ところが、同棲解消から1カ月後、アパートの管理会社から「市村さん宅の家賃が一度も支払われていない。市村さんと連絡を取ってほしい」という電話がかかってきた。市村に伝えると、「支払い期日を延期してもらったから、もうすぐ払う」とのことだった。

だが、翌月も同じような電話があり、智子が怒って市村宅に抗議に行ったところ、「派遣会社で働き始めたばかりで金がない。でも、滞納問題はまもなく解決すると思う」などと説明された。

市村とは口論になっていたはずなのに、話の途中で「好きなんだ」と押し倒され、またも性行為で懐柔された。その日、智子は久々に市村のアパートに泊まった。

「そのときは昔みたいに仲が良かった時代に戻れた気がして、今まで彼がしてきたことをすべて許して、私が水に流せば元の関係に戻れるんじゃないかと思いました。金銭トラブルといっても、たった50万円のことだし……」

だが、市村が話していた返済期日に、智子が念を押すように〈本当に大丈夫でしょうね〉とLINEすると、2日経っても「既読」にならず、それっきり市村との連絡は途絶えた。智子はその態度の落差に戸惑った。

〈《懲役は⋯》リュックサックに包丁を入れてアパートへ⋯ウソを止めない元カレを殺害した「22歳女性のその後」（平成30年・東京）〉へ続く

（諸岡 宏樹）