離れて暮らす家族の再会物語！元田工務店「ドキュメンタリー動画」
熊本県で橋梁建設などを担う元田工務店より、単身赴任で働く従業員とその家族に焦点を当てたドキュメンタリー動画が公開されました。
2025年12月25日に公開されたこの動画は、熊本で暮らす妻子へ「大阪で働く父に会いに行く旅」をサプライズでプレゼントし、その再会の瞬間を記録した感動のノンフィクション作品です。
元田工務店 ドキュメンタリー動画「絆のかけ橋」
公開日：2025年12月25日
公開媒体：YouTube
企画：元田工務店
日本では単身赴任世帯が増加し、家族の分断やコミュニケーション不足が課題となる中、元田工務店が「家族の架け橋」となるべく企画。
「単身赴任＝離れる選択」ではなく「絆を強める選択にもなり得る」という視点を提示し、建設業のPRを超えて「ありがとうを伝える文化」そのものを発信します。
感動の再会「大阪で働く父に会いに行く旅」
本企画では、単身赴任で働く従業員（大阪勤務）と、熊本で暮らす奥様・お子様に「家族に会える機会」をプレゼント。
再会の舞台は、お父さんが働く大阪です。
動画には、久しぶりに顔を合わせた家族の驚きの表情、こぼれる笑顔、そして涙の瞬間が、演出なしのリアルなドキュメンタリーとして収められています。
普段なかなか伝えられない気持ちや、忙しいパパに言えなかった「ありがとう」。
手書きのメッセージや子供たちの絵を通じて、心に秘めていた想いが交差します。
「夫から妻子へ」「家族から夫へ」、そして「社長から従業員へ」。
3方向の感謝が循環し、距離があるからこそ強くなる絆の尊さを描き出します。
元田社長からのメッセージ
「『ありがとう』は言わなければ、存在しないのと同じ」と語る元田社長。
離れて暮らす時間は寂しさを伴いますが、会えないからこそ相手を想う時間が増え、感謝の気持ちが育まれるといいます。
この物語は、すべての単身赴任家族に向けた「共通語」としてのメッセージでもあります。
オリジナル応援ソングと動画本編
動画公開に合わせ、オリジナルミュージックビデオ『絆のかけ橋』も制作されました。
元田社長自身が家族と離れて暮らした経験を歌詞に込め、「家族の数だけ“幸せのかたち”がある」をテーマにした応援ソングとなっています。
本編動画（YouTube）：https://youtu.be/wUeVQL1U7iM
メイキング動画（YouTube）：https://youtu.be/sSquvxboDjs
ミュージックビデオ（YouTube）
離れていても心は繋がっていることを再確認させてくれる、温かいドキュメンタリー。
少しの勇気を出して、大切な家族に「ありがとう」を伝えたくなるきっかけとなります。
元田工務店「絆のかけ橋」ドキュメンタリー動画の紹介でした。
