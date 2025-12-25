〈「何度も裏切られて苦しくて」ウソをやめない元恋人を包丁で殺害⋯“真面目で気配りのできる”と評判の女性（22）が「殺人犯」になった切ない事情（平成30年・東京）〉から続く

元恋人への執着と金銭トラブルは、ついに刃傷沙汰へと発展する。自殺未遂、再燃する殺意、そして未明の侵入――。包丁を手にアパートへ向かった22歳女性は、どのような心理の末に殺害へ至ったのか。平成30年・東京で起きた事件のその後とは？ なお登場人物はすべて仮名である。

写真はイメージ

刃傷沙汰に発展

智子が市村のアパートに押し掛けると、明らかな居留守を使われ、パニックになった。玄関ドアのU字ロックの開錠方法を調べ、部屋の中に押し入ると、見知らぬ男性が一緒にいた。

「この人は誰？」

「先輩だよ」

「私は気が立っている。危ないから、外に出て行ってください」

智子の剣幕に気圧された男性は外に出て行き、市村と2人だけになった。智子はキッチンから包丁を持ち出して暴れ、剣道の心得があった市村が迎撃すると、自分の足を包丁で切ってしまった。すごい血が流れ出てきたので、2人は救急車を呼び、話し合いは中断。幸いにも傷は浅かったので、その日のうちに帰ることができたが、市村と別れてから智子の頭の中はゴチャゴチャになった。

「お金のことを話しても取り合ってくれず、今までされてきたことや辛い記憶がよみがえってきて、もうイヤだ、こんな生活は続けたくないと思い、インターネットで自殺の方法を調べました。首吊りはうまくいかず、酒と薬を大量に飲むことにしました」

次に気が付いたのは大学病院のベッドの上だった。智子の兄が運んだのだ。2日間入院することになり、退院後は兄の家で一泊することになった。

「自殺なんかしちゃいかん。自分の命を大切にしろ。もう市村のことは放っておけ」

しかし、兄に自分のアパートまで送ってもらって、一人ぼっちになると、また辛い記憶がよみがえってきて、市村に対する殺意が芽生えた。

殺害の日

事件当日、智子は未明に起きたとき、まだ市村に対する殺意が消えていなかったことから、リュックサックに包丁を入れて市村のアパートに向かった。

以前と同じ方法で侵入し、部屋に入ると、市村がテレビをつけっぱなしにしてソファで寝ていた。最後の場面について智子は次のように説明した。

「辛い記憶もありましたが、楽しい思い出もあったので、彼の足元に座って30分ぐらい考えました。でも、最後は辛い記憶の方が勝ってしまい、包丁を振り上げ、そのまま重力に任せて振り下ろしました。刃先は彼の鎖骨あたりに刺さりました」

市村は目を覚まし、体を起こそうとしたが、すぐに呼吸がおかしくなった。気道に血液が流れ込んだのだ。

智子は自分も自殺しようと思い、一度、自分のアパートに戻って、また酒と薬を大量に飲んだ。

再び市村のアパートに戻り、その横で手首を切って、市村に寄り添うように意識を失った。

その後、智子の兄から「妹と連絡が取れない。安否確認をしたい」という110番通報があり、駆け付けた警察官が2人を発見した。

懲役は⋯

「いつか私の声が届く日が来るだろう、頑張ってくれるだろう、そんな期待もありました。それが何度も何度も裏切られて、辛くて……、悲しくて……、苦しくて……、こんな事件を起こしてしまいました」

智子はとても殺しができるとは思えないような華奢な女性だ。高校時代には初めてできた彼氏が凶暴なストーカーと化し、身の安全のために転校したこともあった。その後、新しい高校で知り合ったのが市村だった。それ以来、一途に付き合っていた。

智子の親族は1000万円を被害弁償したが、裁判所は「人体の枢要部を刺しており、強い殺意がうかがえる」として、智子に懲役13年を言い渡した。

（諸岡 宏樹）