「富豪が住み豪邸が並ぶ関西屈指の住宅街」というイメージがある芦屋。しかし、実際のところ、どんな街なのかをよく知らない人は多いのではないだろうか。芦屋に住んできた人々、芦屋に住んでいる人々はいったいどんな生活を送り、どのようなことを考えているのか。

フリーライター・加藤慶氏の著書『誰も知らない「芦屋」の真実 最高級邸宅街にはどんな人が住んでいるか』（講談社）



「芦屋在住のインフルエンサーが美の競演をする」芦屋マダムに美容整形が人気なワケ

ここ数年、芦屋マダムにひそかに人気なのが美容整形である。

形成外科や皮膚科をしていた医師がもっと稼げるからと美容のほうに流れているようで、ここ十数年で急に増えた。

そもそも、芦屋市内の医療施設は2005年度に173施設あった。2015年度には209施設、2022年には228施設に増加、17年間で55施設も医療施設が増えた計算になる。医療施設そのものが増えているのだ。

「屋号に芦屋と入れて箔をつけたいようで、まずは芦屋市内に病院を開業して、成功したら大阪や神戸に分院を開業する計画、という医師が増えているとも聞きます。SNSの影響力が強くて、芦屋在住のインフルエンサーが美の競演をするので、手術を担当する美容整形のドクターは稼ぎまくり。芦屋在住のドクターは、かつては外科手術に自信のある名医と言われた方々が多かったんですけど、いま豪邸を建てるドクターは、美容クリニックを経営して財を成した人ばかりです。

さらに驚くことに、芦屋マダムのニーズだけでなく、聞けば、そのお嬢さんまでもが美容整形をする。それも高校時代の夏休みを利用する子もいるそうです」（芦屋市の住民）

昼間からワインを開け、会計がひとり1万円前後になることも…芦屋マダムの高額ランチ事情

芦屋らしい光景といえば、平日の昼間には、芦屋市街を歩く男性が少なくなることだ。夫の職場は芦屋市外で、奥様は専業主婦が多いから。当たり前といえば当たり前だが、11時頃から15時まではどのカフェも地元女性でいっぱいとなる。

こだわりの和食店や、SNSにたびたび登場するレストランの上客は芦屋マダム。店側も芦屋マダムにターゲットを絞っていて、ランチコースでも2時間はかかる。

ランチの価格設定は3000〜5000円。グループによっては昼間からシャンパーニュやワインを開けるので、会計がひとり1万円前後になることもある。

前菜から始まり、最後にコーヒーとスイーツまで出るコース料理で、芦屋マダムの仲良しグループがしばしば通っている。

ランチ以外でも奥様たちは毎日忙しい。空いた時間にマダムたちはダンス教室やお料理教室、生け花教室、ヨガやジムなどに通う。美容に関する趣味は若い奥様にも人気なのだ。

たびたびパーティを開催している芦屋在住のインフルエンサー

芦屋といえば関西のセレブが住む町。インフルエンサーの中にも芦屋在住者は少なくない。その代表格が芸能事務所の創業者の奥様であり、元所属タレントのVだろう。彼女自身、現在もモデルとして活躍しており、芦屋セレブの中でも超有名人となった。たびたびパーティも開催している。

「芦屋には3つのセレブグループがあって、その中でも一番華やかなグループが、Vさんのところ。ある台湾人タレントに似ているからVというニックネームになったそうです。他の2つのグループは医療系の旦那さんを持つHさんと、ホテル経営者の旦那さんがいるSさんですね」（40代の芦屋マダム）

女性向けサロンを経営し、その生徒もこのグループに属している。

「でも、パーティの主催者はVさんよりも、ほとんどがMさん。芦屋セレブといったら彼女が一番有名やと思うわ」と明かすのは、30代の女性。こうした有名人の周りにセレブやその生活に憧れる女性たちが集まる。インスタグラムにはパーティの華やかな場面が切り取られ、それをまた芦屋セレブが丹念にチェックする。

「SNSをずっと監視されていたそうで…」芦屋の美魔女系インフルエンサーがSNS投稿頻度を抑えている理由

実はこの話は、5年以上前の出来事である。現在は様相が異なっているようだ。なぜならSNSを隈なくチェックしていた人物が、友人やファン以外にもいたからだ。

「奥さんが国税に目をつけられて、SNSをずっと監視されていたそうで……。旦那さんの所得隠しを指摘され、追徴課税をかなり支払ったようで、その後、旦那さんにも口酸っぱく咎められて、今は芦屋の多くの美魔女系インフルエンサーが投稿頻度を抑えています。以前のように派手な買い物を見せびらかすのを自粛する傾向にあるんですね」（50代の女性経営者）

芦屋マダムが「人には明かしていない」過去・裏話

とはいえ、表向きとは別の表情もある。前出の40代の芦屋マダムはパーティにも参加するセレブだが、人には明かしていない過去がある。現在の旦那と結婚した後に芦屋に移り住み、セレブの仲間入りをした元ホステスなのだ。真実を知るのは旦那だけで、周りには過去の仕事を一切伝えていないとこう語る。

「芦屋の人たちに、北新地で働いていたなんて恥ずかしくて言われへんし。経歴は詐称しながらグループには参加してます（笑）。でも、そんな女性、私だけやないと思うで」

もっぱらランチ会に参加しており、5000〜1万円程度のランチに必ず週1回は出席する。「子供の教育上の情報交換をしている」とは旦那への建て前で、インスタやFacebookで「こんな人たちと交流。こんな料理を食べている」と披露することを、承認欲求を満たしたいがために続けているそうだ。

こんな裏話も明かす。

「自腹を切るときは家計の事情があるからランチだけ（笑）。実は豪華なディナーだって、インフルエンサーが参加する無料のときだけ。お店側が宣伝になるから招待してもらっているのよ」

