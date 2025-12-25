300円って正気か…？と思ったら超優秀！これ以外使えない！ストレス知らずのグッズ

ダイソーではさまざまなしゃもじが100円で販売されている中で、なんと300円という強気な価格のしゃもじを発見。一体何が違うんだろう…と使ってみると、想像以上に優秀で驚きました！ごはんがこびりつきにくく、するっと剥がれてくれて使い心地抜群。盛り付けやすい形状でお弁当作りも捗ります！買って大正解でした♡

商品情報

商品名：くっつきにくい立つしゃもじ（小）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4956810806942

300円って高いと思ったけど優秀！ダイソーで見つけた凄いしゃもじ

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『くっつきにくい立つしゃもじ（小）』。

ダイソーで販売されているしゃもじは、ほとんど110円（税込）で販売されていますが、こちらは330円（税込）と、正気か…？と思うほど高価！

ですが、使ってみてびっくり！とても優秀な商品だったので、魅力をたっぷりとご紹介します。

このしゃもじは、米粒がくっつきにくいのが最大の特徴。

しゃもじを使うときのストレスをなくし、快適な使い心地を叶えてくれます！

その理由は、三井化学株式会社が開発した「TPX（TM）」という樹脂素材が使用されているということにあります。

TPX（TM）製のしゃもじは、一般的なポリプロピレン製のしゃもじと比べて表面張力が小さいのが特徴。

そのため、ごはんや汚れの剥離性に優れているのだそうです。

実際にごはんをかき混ぜた後も、米粒が全くついておらず驚きました！

するっと剥がれてくれて、ついたとしても1〜2粒程度です。

先端が特殊な形状でお弁当箱にもごはんを詰めやすい！

一般的なしゃもじよりもすごく薄いのと、端の一部が欠けた特殊な形になっているのもポイント。

そのおかげで細かくコントロールができ、お弁当箱にもごはんを詰めやすかったです。

自立してくれるので、立てて保管できるのも嬉しいポイントです。

今までは凹凸のあるしゃもじを使っていたものの、先端にべっとりと米粒がこびりつくことが多く、見た目だけでなく衛生面も気になっていました。

ですが、このしゃもじなら、使用中に立てておいても米粒がこびりつかないため、見た目もスマート。お手入れも楽ちんです！

ダイソーで見つけた『くっつきにくい立つしゃもじ（小）』。お値段の価値がある、とても素晴らしい商品でした。

しゃもじの使い心地にお悩みの方は、ぜひゲットしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。