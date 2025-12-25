ダイソーのコレ使いやすすぎて感動レベル！コツも力も一切いらない♡万能キッチングッズ

海外のお土産で缶詰をもらった筆者。早速食べようと思ったのですが…プルトップがどこにも付いていない！フタを開ける術がなかったので、急遽ダイソーで缶切りを購入してきました。なんとなく手にした商品でしたが、その正体はなんと様々な機能が付いた万能キッチングッズ。使い心地も最高だったのでご紹介させてください♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：回転式缶オープナー

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480416786

これ￥110（税込）ってスゴすぎる！ダイソーの万能キッチングッズをチェック

最近、海外のお土産で缶詰をもらった筆者。プルトップが付いていない昔ながらの缶詰だったので、急遽ダイソーで缶切りを探してきました。今回GETしてきたのは、その名も『回転式缶オープナー』。お値段は￥110（税込）です。よくある缶切りだと思って購入してきましたが、なんとこれ、様々な機能が付いた万能キッチングッズだったんです！

まずこの持ち手の部分。突起でビンのフタを開けることができる栓抜きになっています。

そして、缶切りの尖った先端や出っ張りで缶に穴を開けることが可能。ガス缶やスプレー缶などの処理もこれさえあれば簡単にできるわけです♪

使いやすすぎて感動！ダイソーの『回転式缶オープナー』

今回は冒頭でお話した、お土産でもらった缶詰を開けていきたいと思います。

まずは缶の端に刃を引っ掛けて、ハンドルを握りながら缶のフタに切り込みを入れます。

次に左手でハンドルを固定し、つまみを回して缶を切ります。

あっという間にフタが開きました！缶切りってコツがいるイメージだったので、簡単にできて感動。缶に引っ掛けて穴を開けたら、ネジを回すだけで面白いように刃が動いてくれました。昔ながらの缶詰にはもちろん、プルトップが外れてしまった時などにも役立つので、持っていて損はないアイテムですよ。

今回はダイソーの『回転式缶オープナー』をご紹介しました。

缶切り、栓抜き、缶穴あけとマルチに使える万能キッチングッズ。これが￥110（税込）で買えるなんて、ダイソーさん太っ腹すぎます！気になった方はぜひ、ダイソーのキッチングッズ売り場をチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。