人気グッズの進化版出てる！使い勝手が格段にアップ！家中が片付く賢い100均の入れ物
商品情報
商品名：こまごま整理カップL 2P
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：8.2cm×8.2cm×7cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4905596408284
小物の収納に便利！話題のアイテムの進化版がセリアに登場
100円ショップのグッズを使った収納アイディアをSNSで検索すると、頻繁に目にするくつした整理カップ。先日セリアを訪れると、姉妹品のようなアイテムが登場していました！
今回ご紹介するのは、こちらの『こまごま整理カップL 2P』。小物の収納に便利なケースです。
2個セットで価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、収納グッズ売り場に並んでいました。
形状はくつした整理カップとほぼ一緒ですが、大きさが少し異なります。
くつした整理カップよりもやや小さめのサイズ感で、細々としたアイテムの収納に使いやすいと思います。
今回は、約8.2cm×8.2cm×7cmのLサイズを購入してみました。
くつした整理カップと同様に、連結できるのがポイント！
カップ同士をパチンと留められるので、バラバラになりにくく効率よく収納できます！
薬の瓶や吸入薬、サプリメントボトルを入れてみました。
雑多に収納していた薬類が、すっきりと整って取り出しやすくなりました！
収まりが良いサイズ感で、引き出しや収納ボックスの整理にもおすすめです。
蓋が付いていないので、目当ての物をサッと取り出せます。
S・M・Lの3サイズ展開！組み合わせればごちゃつきを解消
くつした整理カップはS・M・Lの3サイズが展開されていました。
こちらもS・M・Lの3サイズがあり、カスタマイズしやすいのも嬉しいです！
3サイズのカップを上手く組み合わせることで、より効率良く収納できます。
薬や救急グッズの仕分けに使用してみましたが、きれいに収納できてごちゃつきを解消できました！
Sサイズは小さな薬の瓶やパッチ、チューブなどを入れるのに最適。
Mサイズは個包装の消毒綿、絆創膏などの収納にぴったりです。
Lサイズは瓶やボトルタイプの薬類がすっぽり入ります。
今回はセリアの『こまごま整理カップL 2P』をご紹介しました。
くつした整理カップだとサイズ的に使いにくかった…という方におすすめです！セリアで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。