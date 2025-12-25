人気グッズの進化版出てる！使い勝手が格段にアップ！家中が片付く賢い100均の入れ物

SNSなどでよく見かけるくつした整理カップ。小物の整理に便利だと話題になったアイテムですが、ついに進化版として小物専用の商品が登場しました！ややコンパクトなサイズで、引き出しや収納ボックス内で使い勝手抜群。連結機能は健在で、効率よく収納できますよ。家中が片付くこと間違いなし！とてもおすすめです。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：こまごま整理カップL 2P

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：8.2cm×8.2cm×7cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4905596408284

小物の収納に便利！話題のアイテムの進化版がセリアに登場

100円ショップのグッズを使った収納アイディアをSNSで検索すると、頻繁に目にするくつした整理カップ。先日セリアを訪れると、姉妹品のようなアイテムが登場していました！

今回ご紹介するのは、こちらの『こまごま整理カップL 2P』。小物の収納に便利なケースです。

2個セットで価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、収納グッズ売り場に並んでいました。

形状はくつした整理カップとほぼ一緒ですが、大きさが少し異なります。

くつした整理カップよりもやや小さめのサイズ感で、細々としたアイテムの収納に使いやすいと思います。

今回は、約8.2cm×8.2cm×7cmのLサイズを購入してみました。

くつした整理カップと同様に、連結できるのがポイント！

カップ同士をパチンと留められるので、バラバラになりにくく効率よく収納できます！

薬の瓶や吸入薬、サプリメントボトルを入れてみました。

雑多に収納していた薬類が、すっきりと整って取り出しやすくなりました！

収まりが良いサイズ感で、引き出しや収納ボックスの整理にもおすすめです。

蓋が付いていないので、目当ての物をサッと取り出せます。

S・M・Lの3サイズ展開！組み合わせればごちゃつきを解消

くつした整理カップはS・M・Lの3サイズが展開されていました。

こちらもS・M・Lの3サイズがあり、カスタマイズしやすいのも嬉しいです！

3サイズのカップを上手く組み合わせることで、より効率良く収納できます。

薬や救急グッズの仕分けに使用してみましたが、きれいに収納できてごちゃつきを解消できました！

Sサイズは小さな薬の瓶やパッチ、チューブなどを入れるのに最適。

Mサイズは個包装の消毒綿、絆創膏などの収納にぴったりです。

Lサイズは瓶やボトルタイプの薬類がすっぽり入ります。

今回はセリアの『こまごま整理カップL 2P』をご紹介しました。

くつした整理カップだとサイズ的に使いにくかった…という方におすすめです！セリアで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。