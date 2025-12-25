冷凍室でも剥がれない！可愛いのにしごできな100均テープ

普通のマスキングテープは、キッチンではちょっと使いにくいことが多々…。剥がれにくかったり、冷気に弱かったりしますよね。そんな悩みをクリアした、キッチン専用のマスキングテープをダイソーで発見しました！デザインが可愛いのに、文字を書き込めて剥がれにくいのがポイント。冷凍庫もOKなので使い勝手抜群です！

商品情報

商品名：キッチン用ラベルテープ（PITTA PETTA、パターンA、15mm×3m）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：15mm×3m

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480605456

使い勝手の良さが段違い！キッチン専用マスキングテープをダイソーで発見

マスキングテープの種類が豊富なダイソー。文具用だけでなく、キッチンで使いやすい商品なども揃っています。

そんなダイソーで見つけた『キッチン用ラベルテープ（PITTA PETTA、パターンA、15mm×3m）』は、キッチンのあらゆる用途に使いやすいラベルテープ。

価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、キッチン消耗品売り場に陳列されていました。

一般的なマスキングテープは決まった1種類の柄が多いですが、こちらは1つで複数の柄とカラーを楽しめるのもポイント！

質感は紙というよりも、布ガムテープに近いです。

油性ペンで字を書き込むことができます。

柄のみで罫線などがないので、自由に書き込めます。

ハサミ要らずなのも嬉しいポイント！

手でピリッと切ることができます。

しっかり貼れて剥がれにくい◎冷凍室でも使えて便利！

手作りソースのラベリングに便利。試しに瓶に貼り付けてみました。

しっかりと貼れて剥がれにくいです！

一般的なマスキングテープは冷えると粘着力が落ちてしまい、剥がれてしまうこともありますよね。

ですが、この商品は−18℃までの温度に耐えられるため、冷えた場所でも使えます！

冷凍食品の消費期限日の記入や、封をする際にも使いやすくて便利ですよ。

今回はダイソーの『キッチン用ラベルテープ（PITTA PETTA、パターンA、15mm×3m）』をご紹介しました。

可愛いだけでなく使いやすさにこだわった、とても優秀なアイテムです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。