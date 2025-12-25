冷凍室でも剥がれない！可愛いのにしごできな100均テープ
商品情報
商品名：キッチン用ラベルテープ（PITTA PETTA、パターンA、15mm×3m）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：15mm×3m
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480605456
使い勝手の良さが段違い！キッチン専用マスキングテープをダイソーで発見
マスキングテープの種類が豊富なダイソー。文具用だけでなく、キッチンで使いやすい商品なども揃っています。
そんなダイソーで見つけた『キッチン用ラベルテープ（PITTA PETTA、パターンA、15mm×3m）』は、キッチンのあらゆる用途に使いやすいラベルテープ。
価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、キッチン消耗品売り場に陳列されていました。
一般的なマスキングテープは決まった1種類の柄が多いですが、こちらは1つで複数の柄とカラーを楽しめるのもポイント！
質感は紙というよりも、布ガムテープに近いです。
油性ペンで字を書き込むことができます。
柄のみで罫線などがないので、自由に書き込めます。
ハサミ要らずなのも嬉しいポイント！
手でピリッと切ることができます。
しっかり貼れて剥がれにくい◎冷凍室でも使えて便利！
手作りソースのラベリングに便利。試しに瓶に貼り付けてみました。
しっかりと貼れて剥がれにくいです！
一般的なマスキングテープは冷えると粘着力が落ちてしまい、剥がれてしまうこともありますよね。
ですが、この商品は−18℃までの温度に耐えられるため、冷えた場所でも使えます！
冷凍食品の消費期限日の記入や、封をする際にも使いやすくて便利ですよ。
今回はダイソーの『キッチン用ラベルテープ（PITTA PETTA、パターンA、15mm×3m）』をご紹介しました。
可愛いだけでなく使いやすさにこだわった、とても優秀なアイテムです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。