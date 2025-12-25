「最高のクリスマスプレゼント」J１岡山が残留に貢献した33歳MFの契約更新を発表！「安心した」「誰もが待っていました」などファン安堵
J１のファジアーノ岡山は12月25日、江坂任と来季のJ１百年構想リーグ及び2026-27シーズンの契約を更新したと発表した。
今季にJ１初参戦の岡山に加入した33歳MFは、シーズンの全38試合に出場して６得点・５アシストをマーク。13位でフィニッシュし、見事に残留を果たした岡山で抜群の存在感を放った。
クラブの公式Xでも背番号８の契約更新が伝えられると、以下のような声があがった。
「最高のクリスマスプレゼントもらえました」
「キターーーー！」
「嬉しい！」
「来年も岡山を沸かしてくれ」
「朗報すぎる！」
「安心した」
「来年もよろしく！」
「岡山のマエストロ」
「男気感じる」
「誰もが待っていました」
さらなる活躍をファン・サポーターも楽しみにしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
