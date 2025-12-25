背伸びいらずで使いやすい！低め設計【ハイセンス】冷蔵庫がAmazonに
霜取り不要で快適。安心機能を備えた省エネ冷蔵庫【ハイセンス】の冷蔵庫がAmazonに登場!
ハイセンスの冷蔵庫は、ファン式自動霜取りを搭載し、霜取りの手間を省きながらすばやく冷却できる高機能モデル。容量を保ちながら低めに設計されたボディは、小柄な方でも最上段の奥まで見渡しやすく、庫内の奥まで手が届く使いやすさを備えている。
冷凍室は84リットルの大容量で、まとめ買いや大きな食材の保存にも安心。2段式収納によりアイスクリームや冷凍食品を見やすく整理でき、出し入れもスムーズ。ドアアラーム機能が開けっ放しを知らせ、閉じ忘れを防ぐことで安心感を高めている。
庫内には強化ガラス棚を採用し、たくさん詰め込んでもゆがまず、キズに強く掃除もしやすい。操作パネルはシンプルで、冷蔵庫・冷凍庫の温度設定やエコモード、急速冷凍の切り替えをボタンひとつで行える。
省エネ基準達成率100パーセントの環境配慮設計で、日常使いに最適な冷蔵庫だ。
