クリスマスに行きたい「茨城県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位「大洗海岸沿いルート」を抑えた1位は？
冬の寒さが身に染みる季節となりましたが、この時期だからこそ楽しめるのが、空気が澄んだ夜の絶景です。年末に向けて忙しい日々を送る方も、気分転換にぴったりな、ロマンチックなドライブスポットを厳選しました。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、ドライブスポットに関するアンケートを実施しました。その中から、クリスマスに行きたい「茨城県の絶景ドライブスポット」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「海からの風が強い時もありますが基本的に絶景で風が気持ちいいです、海浜公園も広々していて回りきれないかもしれないですが、すごく気晴らしになて気持ちいいです！」（20代男性／埼玉県）、「大洗海岸沿いのルートは、太平洋の広大な景色を間近に感じながら走れる点が魅力です。冬の海は透明度が高く、波の迫力や水平線の美しさがより際立ちます。クリスマスの時期は観光地も比較的落ち着いており、静かな海沿いドライブを楽しめるのが良いところ」（40代男性／北海道）、「太平洋沿いを走る海岸線ドライブ。 冬は空気が澄み、海の青さと水平線の広がりが楽しめます」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
回答者からは「有名な公園なので、きれいに装飾されていると思うからです」（50代女性／愛知県）、「このエリアは、公園、水族館、市場などが集まっており、観光の多様性とレジャー要素の充実度が圧倒的です。クリスマスシーズンには、周辺施設で特別なイベントが開催される可能性も高いため、世代を問わず楽しめます。国営ひたち海浜公園は、冬場でも『みはらしの丘』などで冬の花や、空と海の広大な景色を楽しめます。公園から近いアクアワールド茨城県大洗水族館は、サメの飼育数日本一を誇り、子どもや若者が楽しめる要素が満載です。ひたちなか・大洗エリアの主要施設（ホテルや市場周辺）で、クリスマス装飾やイルミネーションが施されることがあり、華やかなムードを楽しめます」（60代男性／青森県）、「四季折々の植物が美しく、絶景だから。冬も紅葉やチューリップが楽しめ、さらに夜にはイルミネーションも楽しめるから」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：大洗海岸沿いルート（大洗〜ひたちなか）／61票太平洋の雄大な景色を間近に感じながら走れる海岸線ルートです。大洗からひたちなか方面へ向かう道のりでは、海風を感じながら爽快なドライブが楽しめます。特に大洗磯前神社の「神磯の鳥居」は、岩礁の上に立つ姿が神秘的で、日の出の時間帯は絶景として知られています。周辺には海産物の市場もあり、食事や観光の楽しみも豊富。冬の澄んだ空気の中で、水平線を眺めるドライブは格別です。
1位：国営ひたち海浜公園周辺ルート／76票四季折々の花々が楽しめる国営ひたち海浜公園の周辺を巡るルートです。広大な敷地を持つ公園は、特に春のネモフィラや秋のコキアが有名ですが、冬でも開園しており、澄んだ空気の中で広々とした景色を楽しむことができます。周辺の道路も整備されており、快適なドライブが可能です。海も近いため、海沿いの景色と公園の風景の両方を楽しめるのが魅力。クリスマスのお出かけとして、公園内のイベントをチェックするのもおすすめです。
