復活を期すド軍27歳右腕は「興味深い交渉材料になり得る」“トレード候補”に浮上も「ブルペンの一角としては極めて価値が高い」

トレード候補に挙げられたライアンはどうなるか(C)Getty Images

ドジャースのリバー・ライアンがトレードされる可能性があるという。27歳の右腕は昨季メジャーデビューを果たし、4試合で1勝0敗、防御率1.33の成績を収めた。しかし、その年の8月にトミー・ジョン手術を受けた影響で今季は全休となっている。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』はライアンについて「リリーフ投手の補強と外野の層を厚くすることを目指すチームにとって、トレード候補となる可能性がある」と伝えている。

同メディアは「2025年のドジャースのブルペン陣がいかに不安定だったかを考えると、もしライアンが万全であれば、接戦の重要な局面を任される「ハイレバレッジ・アーム（重要な場面で登板する救援投手）」としての地位を確立するチャンスは十分にあったはずだ」と指摘した。