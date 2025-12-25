¡Ö±ü¤µ¤Þ¤«¤È¡×¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¢Èþ½÷¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ú¤ä¤«¤ÊÆ±µéÀ¸¡×¡ÖÆ±¤¸·ÄØæ¤Ê¤Î¤«¡×
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í½êÂ°¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉðÆ£²ÅµªÁª¼ê¤Ï12·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤½÷À¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÃËÈþ½÷¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡×¡Ö±ü¤µ¤Þ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤â¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¾®´é¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¤ÊÆ±µéÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖKeio·Ò¤¬¤ê¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤½¤Ã¤«Æ±¤¸·ÄØæ¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤¨¡ª¡©¡×¡ÖÀ¤³¦¤Î2¿Í¡×¡Ö¤è¤Ã¤Á¤¯¤ó¤â¥â¥Ç¥ë¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ö¤è¤Ã¤Á¤¯¤ó¤â¥â¥Ç¥ë¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò1ËçºÜ¤»¤Æ¤¤¤ëÉðÆ£Áª¼ê¡£¥â¥Ç¥ë¤Î¿¹À±¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö#1992¡¡#Æ±µéÀ¸¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÉðÆ£Áª¼ê¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤ò¡¢¿¹¤µ¤ó¤ÏÃåÊª¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤È¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£
Êì¿Æ¤È¤Î2¿ÍÎ¹¥·¥ç¥Ã¥È¤â2Æü¤Ë¤â¼«¿È¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÉðÆ£Áª¼ê¡£¡Ö¥³¥í¥Ê¸å¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤ªÎé»²¤ê¤â·ó¤Í¤Æ¡¢¹ÈÍÕ¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¤ËÊì¤È2¿ÍÎ¹¡×¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇµþÅÔ¤òË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
