アキレスは、シリーズ累計販売8400万足を突破した子どものための靴「瞬足」から、コーディネートに合わせやすい女児向けスポーティカジュアルモデル「瞬足LJ−848」を12月下旬から本格発売する。

「瞬足」は、＜頑張る“きっかけ”と“ワクワク”を支え、夢に進む力を育む、子どものための靴＞をブランドステートメントとして掲げ、足の成長に合わせたラスト（足型）設計、足への負担軽減など、足の機能を育てる足育（そくいく）思想に基づいた設計と子どもたちをワクワクさせるデザインにこだわり、シリーズ累計販売8400万足を突破した。

今回はアクティブな女子小学生のライフスタイルに寄り添ったデザインと機能で、通学履きから休日の外出にも対応できる女児向けスポーティカジュアルモデル。特長は大きく3つ。





まず、さりげなく映えるデザインとして、モノトーンを基調に、さりげないキラキラやサイドのホログラムパーツによって、今どきのスポーティカジュアルを表現。通学から休日のコーディネートまで足元を可愛く引き立てる。





また、軽くて、スムーズに履けるとのこと。約185g（21.0cm時／片足）の軽量設計で、毎日の歩行が軽やかに。指をかけられるつまみをシュータンと踵に採用、履き口が広げやすく着脱もスムーズだという。





そして、やさしく包み込む履き心地だとか。履き口に柔らかなウレタンフォームを内蔵し、ライニングには足当たりのよいタオル地を採用。クッション性に優れた厚底見えソールが日常の足への負担を和らげ、やさしく包み込む履き心地を実現している。

瞬足のアイデンティティである左回りのコーナリングでグリップ力を発揮する左右非対称ソールや取り外し可能でお手入れがしやすいカップインソールなど、その他の機能も充実。ラインアップは1タイプ3カラー。サイズは16.0〜25.0cm（ハーフサイズあり：3E）。

［小売価格］5170円（税込）

［発売日］12月下旬

アキレス＝https://www.achilles.jp