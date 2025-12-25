お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、24日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。横浜・赤レンガ倉庫のイメージについて、持論を力説した。

イルミネーションの話題から、ケンコバは「クリスマスマーケットって東京でもやるの？どこでやってんの？ホットワインを飲むやつやんな」と質問。アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の江角怜音が「日比谷とか、あと東京スカイツリーのソラマチとか」と答えると、「アンガールズ」山根良顕は「（横浜の）赤レンガとかでもやってるね。凄く楽しそうよね、スケート場があったりとか」と伝えた。

そこからホットワインについて盛り上がった一同だったが、ケンコバは「あれはもうだから、定番になってるねんや、クリスマスマーケットは」と感心。「俺たまたま、博多で日程がそうやってロケで行ったけど、海外のアレやんな、もともと。ホットワインを配っていろんなバザーをやって」と振り返った。

そこで山根が、新婚旅行で訪れたフランスでの体験を回想。「年始ぐらいにフランスに行った時、エッフェル塔の下にクリスマスマーケットの残り香みたいなのが。ちょっとまだお店も並んでて、その一帯が」と話すと、ケンコバは「向こうは一体やねんな、クリスマスと正月が」と指摘。山根は「良かったですね、雰囲気が。でもそれに近い感じだと思いました、赤レンガとかでお店が出てるのが」と語った。

しかしケンコバは「赤レンガは、ケツの位置高い女とコートが似合う男が、カップルで歩いてるイメージやからな」と断言。これはにスタジオの女性陣から「どんな偏見なんですか！？」との声が飛んだ。

それでも山根の相方・田中卓志が「ロングコートを着て行きたいよね」と賛同すると、ケンコバは再び「でも女の子もケツの位置を高くしたいやろ」とニヤリ。納得がいかない女性陣が「ケツの位置高い？」と疑問を口にすると、ケンコバは「ヒールを履いたら、お尻をツンと突き出した立ち方せんとバランス取られへん。おのずとケツの位置高なるねん、アレ。注意して見てみて」と勧めていた。