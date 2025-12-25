サーティワン×『トイ・ストーリー』 お正月スペシャルセット＆サンデーが登場
B‐R サーティワン アイスクリームは、『お正月スペシャルセット トイ・ストーリー』と『トイ・ストーリー/サンデー』をそれぞれ期間限定で発売する。
【写真】賑やか楽しい！お正月セットのオリジナルデザインカップ
2026年は午年。午年にぴったりの『トイ・ストーリー』の主役・カウボーイの「ウッディ」と、その相棒の馬の「ブルズアイ」たちの商品がサーティワンに登場。また、好きなアイスクリームを持ち帰りできるバラエティボックスも、冬だけのスペシャルパッケージに。セーターをイメージしたアーガイル風の模様に、雪だるまや雪の結晶など冬らしいモチーフをちりばめた。
■商品詳細（価格は全て税込）
『お正月スペシャルセット トイ・ストーリー』
価格：スモールサイズ 9コ 2720円／レギュラーサイズ 9コ 3360円
販売期間：2026年1月1日（木・元日）〜1月8日（木）
好きなアイスクリーム（スモールorレギュラー）を9コ選択し、オリジナルボックスで持ち帰りできる、おトクで楽しいスペシャルセット。『トイ・ストーリー』のキャラクターたちが飛び出してくるような元気いっぱいのデザインのボックスに、専用のオリジナルデザインのカップ。さらにここだけのオリジナルトランプつき。
『トイ・ストーリー/サンデー ウッディ』『トイ・ストーリー/サンデー バズ・ライトイヤー』
価格：スモールサイズ １コ 580円
販売期間：12月27日（土）〜2026年3月22日（日）
好きなアイスクリームに、チョコレートでできた「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の顔がとてもキュート。「ウッディ」には「ブルズアイ」、「バズ・ライトイヤー」には「エイリアン」のピックをONしたら、元気いっぱいのサンデーが完成。
『ウィンターバラエティボックス』
価格：
（4コ）スモール1360円／レギュラー1680円
（6コ）スモール1870円／レギュラー2310円
（8コ）スモール2380円／レギュラー2940円
（12コ）スモール3400円／レギュラー4200円
