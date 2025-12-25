世界の不確実性が強まる中、金価格が記録的な高騰を続けている/Brendon Thorne/Bloomberg/Getty Images

ニューヨーク（CNN）金が1979年以来の好調を記録している。

ニューヨーク市場で金先物は年初来ほぼ71％上昇し、46年ぶりの年間上昇率を記録する見通し。金がこれほど好調だったのは、ジミー・カーター米大統領時代以来。当時は中東危機が勃発し、インフレが急騰、米国はエネルギー危機の真っただ中にあった。

現在は、米国の関税が国際貿易をゆがめ、ロシアのウクライナに対する戦争が続き、イスラエルとイラン間で緊張が高まり、米国はベネズエラ沖でタンカーを拿捕（だほ）している。そうした不確実な時代の中で、投資家は金のような安全資産に目を向けている。

金先物は今年初め、1トロイオンス2640ドル（約41万円）前後で取引されていたが、12月22日には史上最高値の4500ドルを突破。2026年には5000ドルを超えるとJPモルガン・チェースのアナリストは予想している。

年初来71％という金先物の上昇は、S&P500指数の18％上昇を大きく上回る。24年の上昇率は金先物が27％、S&Pが24％だった。

26年に予想される米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測も金の上昇を支えている。米ドル安によって国際投資家が金を入手しやすくなったことも価格を押し上げる要因となった。

金だけでなく、銀、プラチナ、パラジウムといった貴金属も上昇している。

今年は銀先物が146％、プラチナ先物は約150％、パラジウム先物は100％、それぞれ上昇した。

世界の不確実性が一層強まる中で、ヘッジ資産として貴金属が注目されていると専門家は指摘。26年も金価格の上昇は続くと予想している。