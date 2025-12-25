司法省が19日に公開したエプスタイン氏と関連する法廷文書/Mandel Ngan/AFP via Getty Images via CNN Newsource

（CNN）米司法省は24日、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタイン氏に関連している可能性がある文書100万点以上を新たに発見したと明らかにした。内容を精査して公開するまで「あと数週間」かかる可能性があるという。

X（旧ツイッター）への投稿で明らかにした。ニューヨーク南部地区連邦検察と連邦捜査局（FBI）から新たな文書について報告を受けたとしている。

投稿では「エプスタイン文書透明化法や現行法令、司法の命令に従い、司法省はニューヨーク南部地区連邦検察と連邦捜査局（FBI）からこれらの文書を受け取った。公開に向けた精査を行う」と説明した。

さらに「被害者保護のため、司法省の弁護士が24時間体制で精査と法律上義務づけられた墨塗り作業を行っている。可能な限り早く公開する方針だ。資料の数が膨大なことから、このプロセスにはあと数週間かかる可能性がある。司法省は引き続き、連邦法および文書公開を求めたトランプ大統領の指示を完全に順守する」とした。

新たな文書が発見された経緯や、文書の内容については現時点で不明。CNNは司法省にコメントを求めている。

今回の発表の前には1週間にわたり、議会が先月可決した透明化法で義務づけられた開示が断続的に行われていた。

司法省はまず今月19日の期限に合わせ、新法で公開が義務づけられている文書を大量に公開した。その後20日早朝に追加公開が行われた後、23日にも新たに大量の文書が公開され、その中にはトランプ大統領に関する注目すべき記述も複数含まれていた。

与野党の議員やエプスタイン氏の虐待の被害者からは、トランプ政権による文書公開の進め方に批判が相次いでいる。エプスタイン氏の関係者の情報を隠す強引で場当たり的な墨塗りに疑問を呈する声が上がる一方、被害者情報を漏洩（ろうえい）させる不十分な墨塗りに怒りを示す人もいる。