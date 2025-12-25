元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、24日夜に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー 2025年をザワつかせたニュース100連発！！」に出演。スペシャルゲストで出演した女優天海祐希（58）の「直球指摘9文字」に、「天海さんに言われると、すごい傷つく〜」と、机に突っ伏しながらショックをあらわにした。

放送では、玉川氏は今年の夏休み明けに出演した回で、月曜コメンテーター俳優石原良純と、国会議員定数削減をめぐり激論バトルになったことを紹介。この時は。恒例のパネルコーナー企画の話題だったが、玉川氏の持論展開や2人のバトルが激しく続く中、用意されたパネルに記された内容の半分以上が紹介できず、その日のコーナーは終了することになってしまった。

番組MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が、当日の放送で「玉川さんが夏休みから帰ってくると、こうなる。2週間ぶりに感じた」とグチをこぼし、玉川氏が「エネルギーが2週間分たまっちゃった」と釈明する様子のVTRが紹介されると、玉川氏は「ぼくのせい？ ぼくのせいなの？」とおどけてみせ、バトルの相手となった良純は「はい、そうです」。

羽鳥は「（玉川氏が番組に）帰ってきたとたん、あれですよ」と苦言を口にしながら、「天海さん、どう思います？」と、天海に見解を問うた。

天海のコメントは、ひとこと、「めんどくさいですね」と、玉川氏の当日の言動をバッサリ。

羽鳥が「ねえ。そうなんです〜」と応じると、玉川氏は「ああ、ちょっと。天海さんに言われるとすごい、傷つく…」と、机の上に崩れかかるようにしながら、天海の「直球指摘」に、ヘコんでいた。